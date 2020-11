L'activité économique au ralenti inquiète les transporteurs routiers indriens

Les poids-lourds Blanchet transportent dans tout l'hexagone des céréales en vrac, mais aussi des produits industriels de différents types, de l'agroalimentaire aux matériaux de construction. Cette entreprise familiale qui emploie 200 salariés a son siège social à Verneuil-sur-Igneraie, près de La Châtre. Selon la présidente, Emmanuelle Blanchet, ce deuxième confinement est très différent du premier. "Au mois de mars, raconte-t-elle, tout le monde a pris peur et tout le monde a fermé. On a perdu nos clients industriels, 90% en 24 heures. Cette fois, il a été dit par Emmanuel Macron que l'activité économique devait continuer. Les usines ont, pour certaines, réduit leur activité, mais n'ont pas fermé".

Un choc moins rude

Au printemps, l'entreprise avait surmonté ces difficultés en plaçant une bonne partie de ses salariés en congés puis au chômage partiel. L'activité avait peu à peu repris, n'atteignant un niveau quasiment normal qu'à la rentrée de septembre. Si le choc est moins rude en ce début de deuxième confinement, il y a tout de même des pertes, explique Emmanuelle Blanchet, citant le cas d'un de ses clients qui approvisionnait en vins les bars et restaurants et qui a tout simplement cessé son activité, autant de livraisons en moins pour les Transports Blanchet. Mais l'inquiétude concerne surtout l'avenir : "Pour l'instant on supporte difficilement les restes du premier confinement. Mais si on ne retrouve pas un chiffre d'affaires d'avant-crise, nos marges ne nous permettront pas de vivre et rentabiliser la société".