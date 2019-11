Une agence de voyages spécialisée dans les croisières s'installe à Bordeaux

Bordeaux, France

2019, année record pour les paquebots à Bordeaux : 58 au total y font escale, pour un total de 33 300 croisiéristes. Leur nombre a doublé en dix ans. Une progression constante observée dans les autres ports de France et dans le monde. Le tourisme de croisière a le vent en poupe et ça n'étonne pas Alain Souleille, le PDG de Destination Croisières. "La multiplication des possibilités joue un rôle extrêmement important dans l'essor de cette activité (...) c'est un moyen de découvrir le monde d'une autre façon, c'est aussi comme un club de vacances." Alain Souleille ne doute pas du succès de l'agence Destination Croisières qu'il vient d'ouvrir à Bordeaux, près des allées de Tourny. La clientèle ne manque pas.

L'aéroport de Bordeaux-Mérignac, un atout pour une agence de croisières

Le dynamisme économique et la progression démographique à Bordeaux ont été deux des critères pour implanter cette agence spécialisée dans les croisières, la seconde en France après Lyon. Le troisième critère, essentiel, était la présence d'un aéroport avec de nombreuses destinations internationales. "On ne va pas vendre que des croisières au départ du port de Bordeaux, ce serait trop beau !" sourit Alain Souleille. L'essor de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac l'a convaincu d'installer son agence à proximité : il lui permet d'envoyer ses clients sur des croisières, fluviales ou maritimes, dans le monde entier.

Les croisières, trop polluantes ? "L'inquiétude est légitime"

Que Bordeaux soit une ville accueillant de plus en plus de paquebots de croisière n'est qu'un bonus pour Alain Souleille, qui espère convaincre une clientèle nouvelle, des jeunes, des familles notamment. Mais à l'heure des inquiétudes environnementales, est-il avisé de miser sur l'avion et les monstres de mers ? "Cette inquiétude est légitime, nous la comprenons" assure Alain Souleille, qui assure que des efforts sont faits pour limiter l'impact environnemental. "Nous allons assez rapidement vers une évolution technologique des moteurs des bateaux, pour limiter l'effet de serre. Il y a aussi un effort à faire sur le gaspillage à bord des bateaux (...) mais il faut aussi faire attention. C'est très facile de nous désigner, avec les compagnies aériennes, comme de gros pollueurs. Le problème est plus complexe que cela."

Ouverte en catimini début septembre, Destination Croisières Bordeaux a été officiellement inaugurée ce jeudi. Elle compte bien atteindre dès l'année prochaine son rythme de croisière, c'est-à-dire plusieurs centaines de voyages vendus par an.