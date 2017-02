Une agence immobilière de Pau reverse plus de 10 000 euros à des associations

L'agence SMB Habitat a été fondée il y a trois ans par trois associés, tous auparavant employés dans les gros groupes du secteur. Ils ont décidé de donner du sens à leur métier en reversant 10% de leurs honoraires à des œuvres caritatives locales.

"On voulait donner du sens à notre métier", explique Guillaume Martin, l'un des trois fondateurs de SMB Habitat. Leur idée semble simple : reverser 10% des honoraires perçus sur chaque vente à des associations caritatives locales, choisies par le client.

Cela ne coûte pas plus cher que de passer par une agence traditionnelle, et les biens proposés sont les mêmes que ceux que vous pourriez trouver ailleurs, au même prix. Guillaume Martin a toujours été agent immobilier, mais il était auparavant dans une agence traditionnelle. Il gagne deux fois moins qu'avant mais depuis qu'il a commencé cette nouvelle aventure, il est "beaucoup plus heureux en se levant le matin". Et pourtant ça n'a pas été si simple au départ. "On est partis d'une page blanche, on ne savait pas ce qu'on allait faire, raconte-t-il. Pendant un an et demi, au lieu de se payer, on a préféré mettre de la trésorerie de côté pour embaucher une assistante commerciale et reverser une partie de nos honoraires à des œuvres caritatives locales, plutôt qu'en salaire, étant donné qu'on avait le droit de toucher le chômage pendant cette période là. Donc on n'était pas sans rien non plus".

Certes, leur niveau de vie a baissé, mais ça n'est pas le plus important pour Guillaume Martin : "je pense que tout a une valeur. L'argent en a une, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur mais qu'il y a contribue. Je pense qu'il y a des choses plus attractives que l'argent".

Chaque client choisi son association

La famille Goncalves a été l'un des premiers clients de l'agence. Le couple cherchait à vendre son appartement de Billère, et à acquérir une maison. Ils ont trouvé les deux grâce à SMB Habitat, on ont ainsi pu reverser 1167 euros à la Ligue contre le cancer. "Non seulement cela nous permet de faire une bonne action, mais en plus on a bénéficié de 66% d'abattement fiscal sur le don. Et les frais d'agence étaient les mêmes qu'ailleurs", ajoute Marc Goncalves.

À titre d'exemple, sur la vente d'un bien à 100 000 euros, l'agence reverse près de 670 euros à l'association choisie. Chaque acheteur ou vendeur est libre de décider à quelle association il donnera cet argent. Parmi les bénéficiares, il y a eu la MJC des Fleurs, dans le quartier Saragosse à Pau, Emmaüs Lescar-Pau, ou encore l'association Ted et Tsa vont à l'école, qui milite pour la scolarisation des enfants autistes en milieu ordinaire.

L'agence SMB habitat a été fondée il y a trois ans, mais le don n'est que peu mis en avant sur leurs brochures ou sur la vitrine : "on est d'abord une agence immobilière, où travaillent des professionnels", précisent les trois associés.