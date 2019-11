Une agence Pôle emploi d'Orléans occupée par des gilets jaunes

Orléans, France

A quelques jours de la date anniversaire du lancement de leur mouvement, le 17 novembre, les gilets jaunes reviennent dans l'action à Orléans. Ce mardi matin, ils ont envahi sans violence l'entrée de l'agence Pôle Emploi Coligny d'Orléans, l'une des plus grosses de la Métropole. Ils sont restés plus de 2 heures dans le hall pour distribuer des tracts aux demandeurs d'emploi un peu étonnés de cette action. Leur objectif : dénoncer la réforme de l'assurance chômage et les nouvelles règles en vigueur depuis le 1er novembre.

On est toujours pour plus de justice sociale

François, l'un des leaders de l'action, explique que les gilets jaunes n'ont jamais cessé de réclamer " plus de justice sociale". Or selon lui, les nouvelles règles de l'assurance chômage vont à l'encontre de ça. Depuis le 1er novembre, ces règles se sont durcies en allongeant notamment la durée minimale de travail pour être indemnisé ou pour recharger ses droits. " Il faut qu'on sensibilise là dessus et on appelle aussi les demandeurs d'emploi à nous rejoindre".

Des actions déjà prévues les 16 et 17 novembre

Cette action, menée avec le syndicat SUD Emploi, est peut être une manière de relancer le mouvement des gilets jaunes. " Mais, on n'a jamais arrêté !!" s'énerve François. " On a toujours des réunions à Saran le weekend, on discute toujours sur les forums mais c'est vrai, on est moins nombreux qu'au début de l'année." Les gilets jaunes prévoient tout de même de marquer le coup pour le 1er anniversaire du mouvement. A Orléans, une manifestation devrait avoir lieu le samedi 16, en centre ville. Et une action symbolique aura lieu le lendemain sur le rond point Gérondeau de Saran.