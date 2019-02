Une agence postale dans une maison de retraite : c'est à Longeville-lès-Saint-Avold et c'est une première en Lorraine

Longeville-lès-Saint-Avold, France

Rendre visite à mamie et envoyer un colis, tout ça en même temps, c'est possible à Longeville-lès-Saint-Avold ! C'est une première en Lorraine : depuis le mois de septembre, l'EHPAD "Les Lauriers" accueille dans ses murs un "relais poste", ouvert trois heures par jour et cinq jours par semaine. Il y a un an, la commune avait encore un bureau de poste en bonne et due forme, mais il a fermé. La Poste a donc signé un partenariat avec le groupe SOS Seniors, propriétaire des "Lauriers", et un poste à temps partiel a été créé spécialement pour cela.

Presque comme une vraie agence postale

Désormais, les mardi, jeudi, et samedi de 9h à midi, le mercredi de 16h à 19h, et le vendredi de 13h30 à 16h30, Anthony, le guichetier, accueille les Longevillois derrière son bureau tout jaune au cœur de la maison de retraite. Un guichet qui accueille quotidiennement jusqu'à 30 personnes, et où l'on peut presque tout faire comme dans une vraie agence. "On peut acheter des timbres, venir retirer un colis que le facteur n'aurait pas pu distribuer pendant sa tournée, envoyer une lettre recommandée, envoyer un paquet, et réaliser des opérations de dépannage financier pour les clients de la banque postale", détaille Francine Hessel, chef de projet à la direction régionale du réseau La Poste.

J'ai des habitués, qui sont là à chaque fois que je commence mon poste !" - Anthony, le guichetier

Mais Anthony n'est pas tout à fait un postier comme les autres : "C'est plus convivial. Quand il y a des clients, je m'en occupe, mais quand j'ai un peu moins d'activité, je peux discuter avec les résidents, explique le jeune homme. Ils viennent s'asseoir, lire le journal, ou simplement parler. J'ai des habitués, qui sont là à chaque fois que je commence mon poste !" André, par exemple, a sa chaise attitrée en face du guichet, et il ne tarit pas d'éloges sur Anthony : "Il est exceptionnel !"

Pour les résidents, cela crée du lien social, une dynamique" - Johann Lapoirie, directeur de l'EHPAD

C'était justement ça, le but, pour le directeur de l'EHPAD, Johann Lapoirie : qu'il y ait des échanges, du passage, dans un lieu qu'on pourrait s'imaginer figé ou hors du temps. "Pour les résidents, souligne-t-il, ça crée du lien social. Cela leur permet aussi d'échanger avec les usagers, cela crée une dynamique. On a tout à fait la définition d'un lieu de vie." Le tout sans impact sur le budget de l'établissement, puisque La Poste fournit tout le matériel et paye le salaire d'Anthony.

La Poste recherche des partenariats avec des structures de l'économie sociale et solidaire

Il existe un autre relais du même type à l'ESAT de Petite-Rosselle. Avec la fermeture de plus en plus fréquente des bureaux de poste dans les petites communes, ce type de structure devrait se développer. "C'est profitable pour nos clients, qui retrouvent un service de proximité, profitable pour l'EHPAD, qui est dans une démarche d'ouverture sur l'extérieur, et ça permet à La Poste d'offrir ce service le plus facilement possible", énumère Francine Hessel. Il existe aussi, bien sûr, les agences communales dans les mairies, ou les relais commerçants.