Une aide de 50 euros à destination des familles modestes pour inscrire son enfant dans un club

Cinquante euros pour inscrire son enfant dans un club. La mairie de Montpellier a annoncé le lancement de l'opération "Coup de pouce jeune", une aide financière pour encourager la pratique du sport ou de la culture. La mesure s'adresse aux familles modestes et vise à aider à financer une première adhésion dans un club ou une association pour les enfants âgés de 6 à 16 ans.

"Ce qu'on veut, c'est mettre le pied à l'étrier, résume Hervé Martin, adjoint au maire de Montpellier en charge de la vie sportive. On sait qu'après, une fois inscrit, les choses sont lancées et le milieu associatif fait en sorte que ça se poursuive. Mais il faut donner un coup de pouce. Je suis enseignant, et je suis toujours un peu effondré quand je demande à mes élèves ce qu'ils font en dehors du collège et qu'ils me répondent "rien". C'est quelque chose que je ne veux plus entendre dans mes salles de classe".

Pour en bénéficier

Être né entre 2004 et 2014

Être domicilié à Montpellier

Justifier de ses conditions de ressources : bénéficier de l'Allocation de Rentrée Scolaire ou de l'Allocation d'Éducation Enfant Handicapé

Justifier de sa première inscription dans une association sportive montpelliéraine ou dans une association culturelle

Pièces à fournir

Justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance EDF ou GDF ou Facture Eau ou assurance Habitation)

Justificatif de l'Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) ou de l'Allocation d'Education Enfant Handicapé (AEEH de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) ou de la Mutuelle Sociale Agricole MSA

Une pièce d'identité du parent (livret de famille, carte d'identité passeport, permis de conduire ou carte vitale)

Une pièce d'identité de l'enfant (livret de famille, carte d'identité, passeport ou carte de collégien ou de lycéen)

Les inscriptions se font à l'espace jeunesse de Montpellier, situé dans l'ancienne mairie. 300.000 euros ont été alloués à ce dispositif.