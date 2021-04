Une nouvelle aide pour les centres équestres touchés par la crise

C'est une aide qui doit être demandée par les centres équestres et poneys clubs avant le 30 avril prochain. Un montant forfaitaire de 60 euros dans la limite des 30 premiers équidés. C'est la 3e aide accordée aux centres équestres en un an pour des structures qui ont été fermées en tout 3 mois en 2020. Et entre cette nouvelle aide qui tombe du ciel et les vacances de printemps qui démarrent, c'est plutôt une bonne nouvelle car depuis un an ces structures, qui en temps ordinaire accueille du public, sont en souffrance. Peu de rentrées d'argent et beaucoup de charges à assurer malgré tout comme nourrir et soigner les poneys et les chevaux. Laurence Taja dirige à Tollevast les "Etriers Cherbourgeois" depuis 1991 "avant même de me lever le matin je sais que mes 80 chevaux et poneys ont déjà mangé pour plus de 150 euros de granulés et des kilos de foin."

Une 3e aide en un an qui est la bienvenue

Ces aides en pleine crise sanitaire c'est un appel d'air Laurence Taja la directrice qui fait les comptes : "j'ai touché 3600 euros d'aide la première fois en mars dernier puis 10 000 euros en novembre et aujourd'hui je devrais bénéficier autour de 4 000 euros, ça ne remboursera pas le Prêt Garanti par l'Etat de 35 000 euros que j'ai souscrit mais c'est mieux que rien." Mais surtout Laurence Taja béni le ciel et la filière d'avoir su maintenir l'activité car si les licenciés ont besoin des centres équestres, les centres équestres ont aussi besoin des licenciés "heureusement que l'on a pu poursuivre notre activité entre ces 3 mois de fermeture en 2020 car no a besoin des licenciés. Ils nous aident à prendre soin des chevaux et à les sortir. On ne pourrait pas le faire tout seul. C'est un travail énorme. un cheval a besoin de sortir au moins une fois par jour sinon ça s'apparente à de la maltraitance."

La demande d'aide doit être adressée par les centres équestres avant le 30 avril à l'Institut français du cheval et de l'équitation