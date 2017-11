Le syndicat LAB lance une alerte sociale pour faire du Pays Basque une "zone hors loi Macron"

Le syndicat basque LAB lance "l'alerte sociale", un outil pour limiter l'impact de la réforme du Code du travail dont les premières mesures sont déjà applicables.

Le candidat Macron avait promis une réforme du Code du Travail par ordonnances. C'est chose faite. Le président de la République les a signé le 22 septembre dernier. Certains décrets seront en place pour le 1er janvier 2018 mais les premières mesures sont déjà applicables. "Cette réforme n'est bonne pour personne" estime Maider Hitta, coordinatrice du syndicat LAB, "ni pour les salarié-e-s, ni pour les plus petites entreprises".

Alerte sociale

"La loi Macron permet de négocier dans les entreprises, un accord qui serait en deçà de la convention collective" explique Maika Lapouble du syndicat LAB. "Très concrètement, un patron peut décider de vous faire travailler quatre dimanche d'affilés. Ce qui n'était pas possible avant". Le syndicat a donc imaginé un outil pour que quiconque, témoin d'une régression sociale dans une entreprise, puisse donner l'alerte. "Que ce soit un travailleur, un voisin ou un membre de sa famille qui a entendu par exemple que les heures supplémentaires vont être rémunérées 10% et non à 25%, n'importe qui peut déclencher cette alerte" poursuit Maider Hitta.

Maider Hitta, coordinatrice du syndicat LAB, détaille le protocole mis en place Copier

Protocole

Une fois l'alerte activée, le syndicat LAB vérifiera que l'accord proposé par l'entreprise est réellement moins favorable que la convention collective. Il entrera ensuite en contact avec les salariés (les représentants du personnel s'il y en a) avant de rencontrer la direction "afin de le convaincre de lui faire retirer son projet". Si l'entreprise persiste, la seconde étape sera alors de mobiliser un "barrage social et solidaire, pour organiser des actions ou dénoncer publiquement l'affaire. Cela pourrait aller jusqu'au blocage de l'entreprise" prévient Maider Hitta. "La mission s'arrêtera lorsque l'entreprise retirera son projet".

LAB sindikata harresi sozial eta solidarioa plantan ezartzen ari da enpresaburuer gibel egin arazteko Copier