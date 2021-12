Une amende de 424 000 euros pour la commune Eguilles, qui n'a pas assez de logements sociaux

424 883 euros. C'est le montant de l'amende (plutôt salée) que va devoir payer la commune d'Eguilles, près d'Aix-en-Provence. En effet, elle ne compte que 5% de logements sociaux, alors que la loi Duflot lui en impose 25%. Pour être en règle, elle devrait en construire 715 de plus.

Cette petite commune rurale de 8 000 habitants est en fait régulièrement condamnée par le tribunal administratif à de lourdes pénalités financières pour cette même raison. Chaque fois elle choisit de payer si bien qu'à force, l'amende a été intégrée à son budget. Bien obligé selon la mairie, car il n'y a tout simplement pas assez de terrains constructibles sur la commune.

Une amende au goût amer pour les habitants

Dao est sortie faire ses courses à la petite supérette du centre-ville. Elle habite la commune depuis cinq ans mais c'est la première fois qu'elle entend parler de cette amende. Et quand elle en entend le montant, elle écarquille les yeux. "Je suis choquée", confie-t-elle. "C'est le prix d'une petite maison avec jardin ici ... Les prix sont chers à Eguilles. Ce serait bien que tout le monde puisse venir vivre ici, pas seulement ceux qui ont de l'argent."

715 logements supplémentaires sur une commune comme ici, c'est impossible. C'est trop petit !"

Même incompréhension chez Géraldine, Eguillenne depuis un an. "Je pense que quand on veut, on peut. On trouve toujours des terrains constructibles. Et puis après c'est nous qui payons les conséquences, au sens propre du terme ..." Si tous tiquent sur le montant de l'amende, d'autres habitants comprennent la décision du maire. "715 logements supplémentaires sur une commune comme ici, c'est impossible. C'est trop petit !", argue un Eguillens en train de nettoyer le trottoir au jet d'eau.

Le manque de terrains constructibles

Ce manque de place, c'est justement ce qu'invoque le maire LR Robert Dagorne. "La loi SRU, qui nous impose 25% de logements sociaux, dit aussi qu'on ne gagne pas en constructibilité sur les terres naturelles et agricoles", explique-t-il. "Donc si je dégageais des terrains dans ces zones autour de ma commune, le préfet me dirait que je n'ai pas le droit et m'infligerait aussi une amende."

Le maire Les Républicains d'Eguilles Robert Dagorne © Radio France - Mathilde Bouquerel

L'élu demande donc que la loi soit modifiée pour "ne plus penser seulement en termes de stocks, mais en termes de flux". Il propose ainsi que cette part de 25% de logements sociaux ne concerne plus seulement les habitations déjà construites mais aussi celles à venir, les permis de construire notamment.