Une ancienne maison éclusière s'offre une seconde vie à Sacé

Sacé, France

Une odeur de peinture fraîche embaume la pièce principale du gîte, tout beau, tout neuf. "On revient de loin, le plafond était éventré, l'escalier ne supportait plus de poids," décrit, souriante, Laëtitia Chorin, la gérante du refuge. Pour son premier jour après un an de travaux, l'ancienne maison éclusière a reçu vendredi la visite du maire de Sacé et du président du conseil départemental de la Mayenne. Au bord de l'eau, seuls le chant des oiseaux et les bruits de la rivière perturbent la tranquillité des lieux.

"Les refuges du Halage" ouvrent leurs portes ce vendredi aux marcheurs et aux cyclistes. © Radio France - Pauline Renoir

La maison est juste au bord de la Mayenne et de son écluse à Sacé. © Radio France - Pauline Renoir

Ce gîte situé tout devant l'écluse du port de Sacé est le premier à bénéficier d'un nouvel appel à projets lancé par le département. Une douzaine d'anciennes maisons éclusières pourrait bénéficier d'une seconde vie selon les désirs du département.

Deux autres maisons vont être rénovées l'année prochaine

Laëtitia Chorin, une professionnelle du tourisme, en est la gérante. Les murs appartiennent au domaine public fluvial. Cette trentenaire brune et hyper motivée a dû monter sa propre entreprise pour réaliser le projet. Elle va tenir deux autres gîtes le long de la Mayenne l'année prochaine. Il s'agit des maisons éclusières de la Richardière et de la Fourmondière Supérieure, toutes deux situées à Montflours. Deux nouveaux gîtes qui ouvriront leurs portes une fois les travaux terminés.

Le "refuge du Halage" dispose de deux chambres : une avec deux lits simples et une avec un lit double. Comptez une cinquantaine d'euros la nuit selon la saison. Le gîte offre aussi un espace restauration et une découverte des produits du terroir.

Le refuge propose deux chambres pour environ cinquante euros la nuit. © Radio France - Pauline Renoir

Et un espace dégustation des productions mayennaises. © Radio France - Pauline Renoir

Reste à savoir si le projet sera rentable. La gérante a dû emprunter 14 000 euros pour meubler l'intérieur. Le but à termes et de redonner son attractivité à un chemin parfois oublié des touristes... Si vous êtes interéssés, toutes les infos sur le site du refuge.