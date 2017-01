Une année economique 2016 très contrastée en Drôme Ardèche

Les chiffres des tribunaux de commerce d'Aubenas et de Romans pour l'année 2016 ont montré un frémissement de l'économie dans la Drôme et une situation atone en Ardèche.

Un frémissement dans la Drôme

Les chiffres du tribunal de commerce de Romans pour l'année 2016 sont plutôt encourageants. Le nombre de liquidations judiciaires est en baisse et il y a plus de redressements judiciaires autrement des situations de reprise possibles et de poursuite de l'activité. Par ailleurs, la création de commerces progressent de près de 20%: ce n'est pas très créateur d'emploi car il s'agit souvent de micro entreprises mais qui montre le dynamisme de l'économie.

Une situation toujours difficile en Ardèche

Et c'est l'inverse en Ardèche où il est bien difficile de détecter dans les chiffres du tribunal de commerce d'Aubenas un signe de reprise. Les liquidations judiciaires sont en hausse par rapport à 2015 et le nombre de salariés impactés par ces fermetures d'entreprises augmentent de 6%. Il y a bien des créations de micro entreprises mais sans impact réel sur l'emploi et d'ailleurs la radiation d'entreprises explosent et passe de 27 en 2015 à 16 en 2016.