Une année exceptionnelle pour les expéditions de champagne, nouveau record pour l'export

Ça pétille du côté de la filière champagne ! Le CIVC, le Comité interprofessionnel du vin de Champagne, table sur près de 330 millions de bouteilles expédiées en 2022, soit 10 millions de plus qu'en 2021 . Le record de 2007-2008, avec 338 millions de bouteilles expédiées, n'est pas battu, mais l'année 2022 a été exceptionnelle.

"Oui, le champagne va bien !", s'enthousiasme Maxime Toubart, après deux années rendues difficiles par la crise du Covid. Le coprésident du Comité Champagne et président du Syndicat général des Vignerons n'avait pas connu une si belle année depuis longtemps. "On a vécu dix ans où on était entre 295 et 305 millions de bouteilles. Et là on voit bien qu'on est en train de capitaliser."

"On a su faire évoluer notre pratique et on voit aussi qu'on correspond à des attentes sur des vins de la célébration mais sur des vins de la gastronomie aussi", insiste Maxime Toubart. Résultat, le chiffre d'affaires va dépasser les 6 milliards d'euros, et ce malgré une année compliquée, marquée par plusieurs crises.

Le prix des bouteilles en hausse de 5 à 10%

Entre la guerre en Ukraine et l'inflation, la filière champagne a dû traverser plusieurs crises cette année. "Le prix de la matière première et des composantes du champagne ont flambé, que ce soit dans le transport, le carton, la bouteille, l'emballage", souligne le président du SGV. Par conséquent, le prix des bouteilles de champagne a augmenté de 5 à 10%.

Pour autant, cette hausse ne freine pas les consommateurs, encore moins à l'étranger. Cette année, l'export va même représenter 57% des volumes, une première depuis plus de 100 ans. "On est très contents parce que tous les pays historiques sont en augmentation", assure Maxime Toubart, et notamment les Etats-Unis, où le marché "continue à se développer fortement".

Même s'il se réjouit de cette année exceptionnelle, le coprésident du CIVC reste prudent. Maxime Toubart scrutera les chiffres de début 2023, "parce qu'au 1er janvier, les compteurs sont remis à zéro."