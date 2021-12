Une année immobilière exceptionnelle dans les Vosges

Contexte épidémique prolongé, télétravail, taux des prêts qui restent bas. Un alignement des planètes qui profite aux moyennes et petites villes. Dans les Vosges le nombre de transactions immobilières enregistre une hausse de 17% sur 1 an.

7000 ventes finalisées en 2020/2021, contre 5000 en 2019. Les Vosges confirment et amplifient leur attractivité. Les acheteurs sont à 71% vosgiens et la majorité a moins de 40 ans. "Le coronavirus et ses conséquences sur le travail, alliés à des taux immobiliers qui restent bas ont poussé les acheteurs à réaliser leur projets dès que possible" souligne Maître Virginie Jameaux-Marchal, notaire à Charmes. Besoin de nature et d'un espace plus grand.

Les prix au mètre-carré, affiche en conséquence de fortes hausses. 8,5% en moyenne pour les appartements anciens et près de 4% pour les maisons anciennes. Le secteur du neuf impacté par les confinements et les difficultés d'approvisionnement en matières premières est en revanche en recul. Les chantiers ont pris beaucoup de retard.

Les terrains à bâtir enregistrent également une hausse moyenne de 11% du mètre-carré. "ce qui pourrait rapidement poser problème si l'on tient compte de la raréfaction des réserves foncières" explique Elisabeth Lasseront, adjointe au maire d'Epinal chargée du logement et des projets urbains. Certaines zones vont être fermées à l'urbanisation nouvelle pour répondre aux exigences du schéma de cohérence territorial. Avec pour conséquence de nouvelles hausses de prix.