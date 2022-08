"Une année record" pour le tourisme dans la région Pays de la Loire

Les vacances se terminent et le secteur du tourisme dévoile ce mercredi 31 août son bilan pour la région Pays de la Loire. "Une année record", selon Franck Louvrier, vice-président en charge de l'économie et du tourisme au conseil régional.

Illustration. Avec plus de 19 millions de visiteurs chaque année, le secteur du tourisme est un enjeu majeur pour la région pays de la Loire.

Autour de la table, ce mercredi 31 août, il n'y a que des sourires sur les visages des professionnels du tourisme. Ils tirent un bilan très positif dans la région Pays de la Loire d'un été qui s'annonçait pourtant compliqué, entre le manque de personnel et l'inflation. "C'est une année record, lance Franck Louvrier, vice-président à l'économie et au tourisme du conseil régional. Le tourisme est une locomotive de l'économie ligérienne." Chaque année, c'est plus de 19 millions de visiteurs qui viennent découvrir la région Pays de la Loire.

Tensions avec des clients

Le tourisme est un secteur majeur qui représente 65.000 emplois et plus de 14.000 entreprises dans la région Pays de la Loire. "Les professionnels du tourisme ont dû s'adapter à la fois à une fréquentation importante ainsi qu'à une clientèle exigeante tant sur les services que sur les prix", explique Catherine Quérard, présidente du Groupement National des Indépendants Grand Ouest.

"C'est une année record, avec le retour de la clientèle étrangère", indique Franck Louvrier, vice-président régional en charge du tourisme et de l'économie. © Radio France - Matthieu Bonhoure

C'est un des aspects soulevé dans ce bilan. Avec la pénurie des personnels, il y a pu y avoir des situations difficiles, voire des tensions. Des nouveaux dans le secteur qui apprennent sur le tas, voire "à l'arrache". Une situation inédite et certains professionnels du secteur demandent aussi un peu d'indulgence de la part des clients.

Retour des étrangers

Autre aspect de cette saison, le retour des touristes étrangers avec la fin de la plupart des restrictions de voyage liées au Covid-19. Ils représentent 20% de la clientèle dans le secteur du tourisme en région Pays de la Loire. "Ce sont en grande majorité des touristes du Nord de l'Europe, des Britanniques, des Belges, des Néerlandais et des Allemands", détaille Franck Louvrier.

Selon le bilan des professionnels, cette clientèle se tourne largement vers le cyclotourisme. "Nous sommes la première région cyclotouristique de France avec plus de 3.000 kilomètres de pistes", affirme Franck Louvrier. Avec cette évolution de la pratique, il y a des changements dans les habitudes de réservation. "Les touristes réservent de plus en plus au dernier moment, quelques jours avant, voire le jour même, indique Olivier Dardé, le président de l'UMIH 44. Cela complique aussi notre organisation au niveau du personnel, mais nous avons réussi à nous adapter".