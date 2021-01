Une antenne des restos du coeur au sein du campus de Valenciennes : une première dans la région

Laurent, 26 ans, repart avec 6 repas complets pour sa semaine. L'étudiant en génie civil vient de s'inscrire. Comme beaucoup il a perdu son petit job à cause de la crise, aujourd'hui il vit avec 250 euros, dont 207 de loyer. Difficile de remplir son frigo avec 43 euros par mois de reste à vivre, du coup il est soulagé par cette aide des Resto du coeur, un plus aussi pour ses études

On dit souvent que ventre affamé n'a pas d'oreille, parce que si tu ne manges pas, tu ne peux pas penser. Si tu manges tu peux te concentrer sur les études

Laurent s'inscrit pour la première fois aux Restos du Coeur, avec la crise il a perdu son travail © Radio France - Rafaela Biry vicente France bleu nord

D'autres n'ont pas pu faire leur stage rémunéré à cause de la Covid, certains étudiants étrangers qui d'habitude partent l'été et ne paient pas de loyer sont restés aussi par peur de ne plus pouvoir revenir et ont donc eu des frais supplémentaires.

Déjà 2 fois plus de bénéficiaires que l'année dernière

Le bureau d'inscription ne désemplit pas constate Bruno Joly, le directeur des restos du coeur dans le Hainaut qui enregistrait "seulement" 150 étudiants à Aulnoye les Valenciennes l'année dernière. Au début de la campagne, il s'attendait à doubler ce chiffre, mais aujourd'hui il pense qu'il y aura 350 inscriptions.

Des étudiants qui apprécient aussi beaucoup la localisation de l'antenne au sein du campus, plus discret, et plus pratique, pas besoin d'aller en ville, expliquent-ils.

Pour faciliter aussi la distribution, la direction de l'université qui prête le local a également choisi le créneau du jeudi après-midi où les étudiants sont plus libres.

Dorothée Callens vice présidente en charge de la vie étudiante constate aussi une forte demande auprès des assistantes sociales de l'université, avec des étudiants qui ont déjà en novembre de gros arriérés de loyers.