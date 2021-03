Une antenne France Service à Picauville pour rapprocher les services publics des habitants

L'antenne France Service de Picauville a ouvert ses portes l'an dernier, l'occasion pour les autorités de faire un premier bilan. Entre une fréquentation toujours grandissante et une utilisation ancrée dans le quotidien des usagers, c'est un succès pour la mairie et la communauté de commune.

Faire sa déclaration trimestrielle à la CAF, sa déclaration d'impôt, une demande de carte grise ou d'identité : l'administratif, c'est toujours plus ou moins la galère. Surtout lorsqu'on est loin des centres urbains. Pour lutter contre cela, il existe les espaces France Service, pour vous aider. Dans la Manche, on trouve trois antennes : à Carentan, Sainte-Marie-Eglise et à Picauville.

Un service qui permet aussi de limiter la fracture numérique entre les usagers et les démarches administratives qui se font par Internet. D'autant, que le gouvernement souhaite atteindre la dématérialisation totale des démarches administratives d'ici 2022.

Laetitia Jeanne est agente d'accueil à l'espace France Service de Picauville, selon elle, il n'y a pas que les seniors qui ont des difficultés à utiliser les outils du numérique : "les jeunes aussi n'arrivent pas forcément à faire toutes les démarches. En général, c'est surtout par peur de faire une erreur". À Picauville, les profils des usagers sont tout aussi différents que leurs demandes, "cela peut être un jeune qui doit refaire son permis, ou un quarantenaire qui doit actualiser sa situation sur le site de Pôle Emploi". L'objectif de Laetitia c'est d'apprendre aux usagers à faire ces démarches eux-mêmes.

"Un guichet unique pour toutes les démarches de la vie" Jean-Claude Colombel

Grâce à un partenariat avec tous les services publics (pôle emploi, allocations familiales, assurance maladie, MSA, Carsat, Finances Publiques, la Poste, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice), ces antennes permettent d'aider sur toutes les problématiques rencontrées par les usagers.

"L'objectif, c'est de ramener un pôle de services publics à moins de 30 minutes de trajet pour tout le monde" explique Sandra Constant, coordinatrice des trois antennes du département. C'est finalement "un guichet unique pour toutes les démarches de la vie", selon Jean-Claude Colombel, président de la communauté de commune de la Baie du Cotentin, "c'est une porte d'entrée. Une personne va arriver pour un problème et va en profiter pour demander de l'aide sur autre chose".

Pour prendre rendez-vous avez Laetitia Jeanne à l'antenne de Picauville, il suffit d'appeler la mairie (que vous soyez un habitant de la commune ou non). L'espace France Service est ouvert le lundi matin, mardi après-midi et mercredi toute la journée.