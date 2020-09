La nouvelle éco : Une appli mobile pour sortir en toute sécurité à Montpellier

Aujourd'hui, la sécurité est véritable enjeu dans la ville de Montpellier, notamment le soir. Il est très fréquent de se faire importuner dans la rue notamment pour les femmes qui rentrent seules. Les agressions sont fréquentes.

L'application pour smartphone lancée en ce mois de septembre sur Montpellier pourrait permettre de rassurer bon nombre de personnes, elle s'appelle "garde ton corps" et a déjà été développée avec succès sur Aix en Provence.

Au moindre problème, les femmes peuvent alerter leurs contacts de confiance et être géolocalisées

C'est une application qui permet à l'ensemble des personnes qui sortent ce soir de sécuriser leurs déplacements et leurs sorties. "Elles vont pouvoir déclarer leurs trajets, indiquer à leurs contacts de confiance qu'elles auront choisis qu'elle partent d'un endroit et qu'elles vont à un autre, elles seront géolocalisées." explique François Morival, un des créateurs de cette application. Et en cas de problème, elles vont pouvoir alerter les contacts de confiance. "Là, il y a un texto qui part , j'ai un problème, viens m'aider".

Des bars et restaurants référencés pour se réfugier

La deuxième option permet d'aller se réfugier dans un endroit sécurisé. "C'est ce qu'on appelle les safe-places, ce sont des bars et des restaurants qui sont partenaires de l'application et qui sont d'accord pour accueillir les personnes qui sont en danger pour les mettre en sécurité." L'appli permet de retrouver sur leur trajet le bar et le restaurant qui est partenaire le plus proche pour aller se mettre en sécurité. "Ca permet vraiment, aux femmes de se mettre en sécurité très rapidement dans un endroit et de se sortir d'une situation qu'elles jugent difficile."

Mais les femmes tétanisées par la peur auront-elles vraiment le réflexe d'aller sur leur portable chercher la carte pour trouver le bon endroit où se réfugier ? Les créateurs de "Garde ton Corps" en sont convaincus car l'utilisatrice aura son téléphone dans le main dès le départ. "Quand on part de chez des amis, on lance l'application comme un GPS, et on conserve l'appli ouverte jusqu'à son arrivée chez soi. Sachant que _si jamais l'utilisateur ne bouge plus pendant plus de 3 minutes, c'est qu' il rencontre un problème, alors, automatiquement un SMS est envoyé aux contacts de confiance_. Donc ça permet vraiment de sécuriser les choses et de faire une utilisation assez simple et quotidienne de notre service."

Les bars et restaurants payent un abonnement pour être référencés sur l'application

L'application est gratuite. Le modèle économique repose sur les safe-places, les bars et restaurants qui acceptent d'accueillir les personnes en détresse, ce sont eux qui payent pour être référencés dans l'application. "Aujourd'hui, on constate que beaucoup de jeunes femmes ne sortent plus le soir. Elles ont peur de rentrer toute seule. Et donc, cette solution qui permet de les sécuriser va leur redonner envie de sortir. Les bars devraient donc à terme s'y retrouver. Nos partenaires ont envie aussi, de redonner une bonne image de leur quartier. Et pus à travers l'application, ils peuvent communiquer clairement sur leurs événements et sur leur bar. En résumé, il font une bonne action et ont donc un retour sur image qui devrait leur permettre d'augmenter leur clientèle; Donc, c'est du gagnant gagnant."

Une vingtaine de femmes sauvées en un an à Aix en Provence

L'application existe depuis un an sur la ville d'Aix en Provence et fonctionne avec succès si l'on en croit les chiffres donnés par François Morival "Depuis mars 2019, on a eu plus de 20.000 utilisateurs. On a une dizaine de safe-place sur Aix en Provence. On a un partenariat avec avec la police municipale et on sait qu'il y a une vingtaine de femmes qui, en utilisant l'application, ont été sauvées"

Aujourd'hui, sur Montpellier, "Garde ton corps" n'a qu'un seul bar partenaire, le Shakespeare, mais une dizaine d'autres seraient en discussion pour rentrer dans l'application.