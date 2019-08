Une appli pour faciliter l'accès des sourds et malentendants aux services publics de Saint-Etienne Métropole

Saint-Etienne Métropole vient de s'abonner à Accéo, une application qui permet aux personnes sourdes et malentendantes d'avoir recours à un interprète, via leur téléphone portable, quand elles sont aux guichets de leur commune ou d'un des sites de SEM.

Saint-Étienne, France

C'est un nouveau service qui arrive sur le territoire de Saint-Etienne Métropole et qui doit faciliter le quotidien des personnes sourdes et malentendantes : Accéo, un service de traduction simultanée d'une conversation orale via un smartphone.

En clair, quand elle arrive à un guichet, la personne sourde ou malentendante parle en langage des signes à un interprète qui apparaît sur son téléphone. Et cet interprète traduit en direct, à l'oral, pour permettre une conversation à trois.

Trois systèmes de traduction possibles : les signes, l'écrit, et le français complété

"Le principe, quand vous arrivez pour un accueil physique, c'est que la personne sourde arrive avec l'application Accéo sur son smartphone, détaille Julien Allart le directeur de la société Accéo, met son téléphone sur haut-parleur pour que la personne entendante aura besoin d'entendre le message derrière ; sélectionne le service dans lequel elle se trouve, lance son appel, son appel arrive sur l'une de nos plate-formes, et là, c'est un interprète ou un transcripteur qui se connecte sur son smartphone et qui fait la traduction en direct des échanges entre la personne sourde et la personne entendante via le smartphone, directement via le haut-parleur. La personne sourde parle en langage des signes par exemple, l'interprète traduit à l'oral, sa voix est portée par le haut-parleur qui permet à la personne à l'accueil de comprendre l'échange et dans l'autre sens pareil".

La conversation est traduite en direct, au choix en langage des signes, par écrit ou même en langue française complétée (cela concerne les enfants sourds qui lisent sur les lèvres). C'est gratuit pour les usagers, puisque c'est Saint-Etienne Métropole qui paie l'abonnement (21 000 euros par an) pour rendre ses services accessibles à tous.

Le déploiement d'Accéo se fera progressivement sur le territoire de Saint-Étienne Métropole

Accéo sera disponible fin septembre à l'accueil de Saint-Etienne Métropole mais également à l'accueil des mairies des sept communes choisies pour le démarrage : Andrézieux-Bouthéon, Firminy, La Talaudière, Villars, La Fouillouse, Saint-Chamond et Saint-Etienne.

Le maire de La Fouillouse, Yves Partrat, est ravi de tester le dispositif : "C'est vrai que quand on a une personne qui est malentendante, on est complètement désemparés. Moi j'ai des gens à l'accueil qui sont des gens extrêmement compétents, elles essayent de faire le maximum, mais il y a une barrière, et là, la barrière elle est levée. Donc c'est que du bonheur".

Fin octobre le service sera étendu à l'ensemble des sites de la Métropole (le Nautiform, l'accueil des lignes de transport scolaire et d’Handi’stas, l'accueil de la régie des eaux, l'accueil de la maison de l’emploi, le Corbusier, la Chartreuse de Sainte-Croix, l'Office de Tourisme, le Musée d’Art moderne et contemporain, la Cité du Design)

7% de la population française souffrent de problèmes d'audition.