Une application 100% stéphanoise pour acheter du vin en gros à petit prix

"Gr.app & co" est née de l'esprit de huit Stéphanois passionnés de web et de commerce.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Le lancement de votre application est imminent. On imagine bien votre impatience !

ⓘ Publicité

Emmanuel Delorme : "Gr.app & co", c'est une société stéphanoise créée par huit associés dont je fais partie, tous issus du digital, issus du commerce, issus du web et surtout passionné par le service rapide. On a vraiment hâte de voir sortir, d'ici quelques semaines, la version définitive.

loading

A quoi doit servir cette application exactement ?

Si on devait résumer le concept de "Gr.app & co" en quelques mots, c'est tout simplement d'être un facilitateur de commandes groupées. Ce que l'on propose, c'est tout simplement une solution alternative de distribution par le biais d'une application mobile. L'objectif, c'est de permettre à des particuliers, à des comités d'entreprise, à des associations d'organiser elles mêmes leurs ventes groupées et ça permet d'obtenir des remises jusqu'à 40 %.

C'est également une démarche écoresponsable parce qu'on a aussi pour objectif de limiter les transports en favorisant les circuits courts, en direct, entre producteurs et consommateurs.

Vous travaillez directement directement avec des producteurs ?

On a référencé une bonne cinquantaine de producteurs. Aujourd'hui, on est sur du vin, sur du champagne, sur de la bière. On est en train d'élargir déjà le périmètre sur d'autres produits pour d'autres gammes, notamment du jus de fruits. C'est une tendance du moment.

Vous avez lancé une version test il y a trois mois. Est ce que vous avez déjà des retours ?

On a effectivement des retours qui sont très positifs. De la part des clients finaux mais aussi de la part des producteurs et de tous ceux qui ont utilisé. Tous les indicateurs sont au vert.