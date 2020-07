Une application lancée à Aix-en-Provence pour faire ses achats chez les commerçants indépendants

Pour contrer les géants de l'habillement qui ont renforcé pendant la crise les ventes en ligne, une entreprise d'Aix-en-Provence lance une application réservée aux commerçants indépendants. Hoppins permet de rechercher des vêtements et des accessoires de prêt-à-porter disponibles dans des boutiques.

"On a vu depuis le mois de mars qu'on manquait de liens entre nos commerçants, explique Cédric Vilain, cofondateur de l'application. On veut que les consommateurs redécouvrent les commerces des villes. Lorsqu'on va dans une boutique, on est toujours conseillé".

Une vingtaine de magasins d'Aix-en-Provence sont référencés sur l'application. D'autres devraient suivre. Pour choisir son article, il suffit de sélectionner plusieurs critères et ensuite de payer en ligne. Le client se rend ensuite dans la boutique pour l'essayer avant de confirmer ou non son achat.