Une application sur smartphone pour rapprocher jeunes et entreprises dans le centre Manche

La mission locale du Centre Manche vient de lancer une application sur smartphone baptisée "Citykomi - Profils jeunes Mission locale". Un nouvel outil censé permettre aux entreprises de se développer et à répondre aux besoins de main d'œuvre dans le bassin saint-lois et carentanais.

Avec un taux de chômage à 5,2%, la Manche doit faire face à un main d'œuvre de plus en plus rare dans le département. Et certains secteurs ont de gros besoins de main d'oeuvre : industrie, hôtellerie-restauration, aide à la personne, etc. Les entreprises doivent donc rivaliser d'astuces pour recruter. C'est dans ce contexte que la mission locale du Centre Manche vient de lancer courant octobre une application baptisée "Citykomi - Profils jeunes Mission locale". "C'est une _démarche facilitante_. On souhaite renforcer les outils de recrutement avec des choses manipulables facilement", explique Emmanuelle Lejeune, maire de Saint-Lô et présidente de la mission locale.

Proposer une solution simple et efficace pour les recruteurs qui recherchent de nouveaux profils pour maintenir ou développer leur activité

A l'été 2021, la mission locale s'est donc rapprochée d'une start-up de l'agglomération caennaise, Citykomi, pour mettre en place un outil numérique très simple d'utilisation. Cette entreprise travaille auprès de 400 collectivités et services annexes.

Un exemple d'alerte disponible sur l'application

La mission locale du centre Manche accompagne près de 1.600 jeunes âgés de 16 à 26 ans depuis janvier 2021 : les deux tiers ne sont pas inscrits à Pôle emploi. L'application a pour but de "renverser la chose" : pour les jeunes, elle permet de mettre en avant leurs talents et d'être visibles ; pour les entrepreneurs, c'est un outil de recrutement supplémentaire. "C'est un outil gratuit, sans publicité, sans engagement, et _aucune donnée personnelle n'est récoltée_", explique Nicolas Dries, cofondateur de Citykomi.

Avoir un vivier de près de 200 profils à un moment donné

Citykomi fonctionne sur un système de push, d'alertes en temps réel. L'application est téléchargeable sur l'ensemble des smartphones. Quand un entrepreneur va recevoir un push, il aura accès au profil du chercheur d'emploi, son CV et même son contact direct (si le demandeur d'emploi en a donné l'autorisation) ou celui de son conseiller à la mission locale. L'objectif est de permettre un contact rapide.

Des mises à jour quotidiennes sont prévues. Fin octobre, une quarantaine de profils est déjà disponible, mais la mission locale espère atteindre 150 à 200 profils en temps réel dans les mois qui viennent. Concernant les entreprises, la mission locale espère en compter un millier dans les prochains mois.

Pour télécharger l'application :

Télécharger Citykomi dans Google Play ou l'Apple Store Rechercher le canal "Citykomi - Profils jeunes Mission locale" OU flashez le QR code ci-dessous Utiliser l'application immédiatement et sans inscription