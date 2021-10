"Une arnaque historique", le dégoût et la colère de certaines aides à domicile de la Mayenne

C'était une des promesses du ministère de la Santé, et donc du gouvernement, au mois d'avril : une hausse "historique" des salaires des aides à domicile, profession mise à forte contribution durant la crise de la Covid-19 et dont la dernière convention collective remontait à 2010. Le gouvernement a fait voter un amendement au projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour accorder une enveloppe de 200 millions d'euros aux aides à domicile, dont le versement est assuré par les conseils départementaux.

En Mayenne, cela n'a pas empêché certaines professionnelles à manifester le mardi 5 octobre 2021. "L'avenant 43 est une grande déception pour nous. _Le gouvernement nous a mentis car cet avenant favorise les petits salaires_, ceux qui n'ont pas de diplômes ou qui sont payés au SMIC. Mais toutes nos collègues qui ont vingt ans de métier et diplômées n'ont pratiquement rien eu, voire rien du tout" explique Nathalie Saveneau, représentante Force Ouvrière à l'ADMR 53.

J'ai bientôt 20 ans d'expérience et mon salaire a baissé.

"C'est une arnaque historique. Moi, j'ai bientôt 20 ans d'expérience, j'ai tous mes diplômes et mon salaire a baissé. Je ne sais pas ce que ça va donner à la retraite. On donne tout ce qu'on peu pour un boulot qui est difficile dans des conditions difficiles, dans des maisons parfois insalubres. Je vais vous montrer moi mon avenant, c'est affligeant. Je passe de 1.963 euros à 1.644 euros brut. Voilà. Je suis émue et épuisée" lâche Laurence qui travaille à l'ADMR de Grez-en-Bouère.

L'avenant 43 a été mis en application le 1er octobre. 209 000 personnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile sont censés bénéficier en France d'une revalorisation salariale.