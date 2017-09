Une arrière-saison maussade sur la côte vendéenne

Les professionnels du tourisme sont quasi-unanimes à La Tranche-sur-mer : l'arrière-saison est mauvaise cette année.

Pas de soleil, beaucoup d'averses et des températures plutôt fraîches : c'est loin d'être le cocktail idéal pour les vacanciers en septembre. Et les professionnels du secteur le ressentent : ils enregistrent une fréquentation bien en baisse à La Tranche-sur-mer comparé au mois de septembre 2016. L'an dernier, ils avaient pu profiter d'une belle arrière-saison mais c'est loin d'être le cas cette année.

Daniel Bézard est agent immobilier et fait de la location saisonnière depuis 40 ans à la Tranche-sur-mer. Pour lui, cette arrière saison est "très calme, nous n'avons pas du tout fait de location de dernière minute". Il enregistre même 40% de réservations de moins qu'au même mois l'an dernier. Même son de cloche dans les hôtels et campings du coin. Là aussi, les réservations de dernière minute manquent. "Pour le mois de septembre, logiquement, on est sur du 50%, là on est sur du 30% de taux de remplissage", note Richard Giraud, l'un des responsables d'un camping tranchais. C'est d'autant plus compliqué pour Carole Bailleux, gérante d'un hôtel, qu'en plus des réservations de dernière minute inexistantes, les clients n'hésitent pas à annuler à la dernière minute. "Ils n'ont pas de frais à payer dans les 48 heures avant leur arrivée", justifie l'hôtelière, si la météo n'est pas bonne, les clients ne viennent pas. Certains raccourcissent aussi leur séjour et ne vont rester que deux ou trois jours au lieu d'une semaine.

La deuxième semaine de septembre, il n'y aura plus personne à La Tranche-sur-mer, un agent immobilier de location saisonnière

Il n'y a pas que les hébergements qui subissent la mauvaise météo. Les commerçants de La Tranche-sur-mer également. Que ce soit aux terrasses des cafés, dans les boutiques de vêtements ou chez le glacier, là aussi les clients sont moins nombreux. "On a essayé de faire les nocturnes le samedi soir mais ce n'est pas possible, les gens rentrent très vite chez eux", regrette la gérante d'un glacier, qui constate que les clients sont désormais plus friands de gaufres et de crêpes, que de glaces.

Pourtant, à l'Office de tourisme de La Tranche-sur-mer, le nombre de visiteurs venus se renseigner en septembre est seulement en très légère baisse par rapport à septembre dernier. À croire que les touristes ne font vraiment que passer.