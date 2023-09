Une assistante maternelle se bat pour la survie du commerce de proximité à Renazé

Le magasin de Solène Guérin c'est "So' éco" rue du collège à Renazé

A Renazé, une assistante maternelle se lance dans une aventure commerciale. Un changement radical, cela faisait 15 ans qu'elle s'occupait de bébés et d'enfants en bas âge. Solène Guérin a donc décidé d'ouvrir un magasin de vêtements et de produits d'occasion et neufs à prix réduits, bricolage, mobilier, jouets, électroménager.

Cette mère de famille n'arrive quand même pas en terre inconnue, car le commerce, elle y baigne depuis son enfance grâce à sa maman.

Le magasin de Solène Guérin s'appelle "So' éco", rue du collège à Renazé.