Une association creusoise veut mieux collecter et recycler les déchets des chantiers

C'est une association unique en France et elle est Creusoise ! Focus sur EC Cube, une structure créée à la fin de l'année 2021 pour mieux gérer les déchets du bâtiment et des travaux publics dans notre département. Des points de collecte vont progressivement fleurir sur le territoire.

Jean-Pierre Magne, le créateur et président de l'association, et Guillaume Fracasso, responsable d'un des points de collecte

Mieux gérer, tracer et brecycler les déchets des chantiers de travaux publics ou du bâtiment : c'est l'objectif de l'association nouvellement créée en Creuse EC Cube (ou EC³ pour Economie Circulaire de la construction en Creuse). C'est une association unique en France. France Bleu Creuse a rencontré les acteurs de ce projet novateur.

Des déchetteries peu adaptées

Pour Jean-Pierre Magne, créateur de l'association et artisan maçon à La Courtine (Creuse), il fallait trouver une alternative aux déchetteries traditionnelles, peu adaptées pour les entreprises du BTP selon lui : "Si je prends mon cas personnel, quand on arrive avec un 26 tonnes et trois voitures de particuliers garés de travers, ce n'est pas pratique". De plus, ses déchets déposés en déchetterie n'étaient pas valorisés : "Tout le monde est déjà allé dans des déchetteries, il y a une catégorie tout venant avec toutes sortes de déchets mélangés, et pour certains valorisables". Les entreprises ont également l'obligation de mieux trier leurs déchets inertes (les pierres, les briques etc...). Alors pour permettre aux entreprises de travaux publics et du bâtiment de mieux gérer leurs déchets, Jean-Pierre Magne, aidé par des entreprises privées et des collectivités locales, a lancé l'installation de points de collecte dans tout le département de la Creuse. Pour le moment, il y en a deux : un point principal à Guéret, et un point de dépôt secondaire à Langladure près de Bourganeuf. Ils seront mis en service avant l'été. Quatre autres plateformes sont en projet. A terme, l'association EC Cube souhaite mailler une grande partie du territoire. L'objectif est qu'il y ait un point de collecte à moins de 25 minutes d'un chantier.

Le recyclage sur place

L'idée c'est d'avoir une économie circulaire

Les professionnels du bâtiment, adhérents à l'association, pourront bientôt emmener leurs déchets inertes dans des points de collecte comme des tuiles, du béton armé ou de vieux poteaux électriques. Ils seront transformés sur place comme sur le site du village de Langladure près de Bourganeuf par exemple. Ici un quart des déchets inertes de la Creuse pourront être recyclés : "Pour le béton armé par exemple, on peut le broyer, le concasser puis le reconditionner. Il sera utilisé et revalorisé pour des matériaux sous les voiries, sous les chaussées. L'idée c'est d'avoir une économie circulaire" explique Guillaume Fracasso, le gérant de la plateforme. Sur son terrain, une balance géante permettra de peser les chargements des poids-lourds et super-lourds jusqu'à 44 tonnes.

Des économies pour les professionnels

Ces produits transformés seront ensuite revendus aux professionnels du bâtiment : "Ils arrivent plein, et repartent plein" résume Guillaume Fracasso. Un bon moyen de faire des économies selon lui : "On se rend compte que la moitié des semis et des camions roulent à vide. Ils roulent beaucoup et avec les coûts de carburants qui explosent, les coûts de transports sont exorbitants. Si on essaie de s'organiser en organisant un double fret, on divise les coûts par deux".

Enfin, ces nouveaux points de collecte permettront aux professionnels du bâtiment de se munir de bons de traçabilité, pour mieux tracer leurs déchets comme le demande la loi "car pour répondre à des appels d'offre nous serons obligés de justifier de ce que l'on fait de nos déchets" conclut Guillaume Fracasso.