Une association de Mourenx aide les viticulteurs et les vendangeurs à se rencontrer

Pour aider les viticulteurs à trouver des vendangeurs, un dispositif a été testé pour la première fois cet automne. C'est une initiative lancée par l'association "Transition" installée à Mourenx. L'objectif est de mettre en relation chaque partie pour que les viticulteurs des secteurs de Mourenx, Gan et Jurançon ne se retrouvent pas sans main d'œuvre en cette période de crise sanitaire.

Christophe Laüt, œnologue à la Maison des Vins de Jurançon © Radio France - Marion Aquilina

Pour l'instant, d'après l'association, il y avait une centaine de postes à pourvoir, et une centaine de candidats disponibles. L'expérimentation a l'air de porter ses fruits. Christophe Laüt est œnologue à la Maison des vins de Jurançon. Il raconte que ce dispositif aide beaucoup les viticulteurs : "C'est de plus en plus difficile de trouver des vendangeurs mais il y a une chose qui s'est mise en place grâce à l'association Transition. Elle s'est proposée de collecter toutes les candidatures de vendangeurs pour les mettre à la disposition des vignerons. C'est très bien parce que les canaux habituels comme les amis ou la famille se tarissent puisqu'il est admis qu'il faut déclarer tout le monde. C'est certain qu'il y a encore des places à pourvoir."

Beaucoup d'appels, parfois depuis la Belgique

Quand nous sommes passés à Mourenx au siège de l'association Transition, le téléphone n'arrêtait pas de sonner ce jour-là. Marie qui s'occupe de la communication était au standard ce mercredi : "Nous centralisons les demandes sur Monein, Gan et Jurançon. On a beaucoup de personnes qui appellent, même depuis Pau et depuis la Belgique ! Ce sont des personnes qui ont un pied-à-terre ici et qui peuvent se faire héberger. La plupart du temps, ce sont quand même des gens du territoire."

Les vignobles de Jurançon un peu avant le top départ de la saison des vendanges © Radio France - Marion Aquilina

Pour l'instant une centaine de candidats se sont manifestés. C'est parfait puisqu'il y a au moins cent postes à pourvoir. Et treize viticulteurs ont fait appel à ce nouveau dispositif, comme l'explique Alexandre Da Costa, stagiaire aux ressources humaines à l'association Transition à Mourenx : "Si par exemple un viticulteur a besoin de 20 vendangeurs, nous appelons les candidats de notre liste. On voit s'ils sont disponibles et on leur donne directement les coordonnées des viticulteurs pour qu'ils aillent eux-mêmes les démarcher." C'est donc uniquement un service de mise en relation, en phase d'expérimentation cet automne. Il est possible d'appeler jusqu'à la mi-octobre.

► ►► Pratique : le numéro de téléphone si vous êtes vendangeur ou viticulteur est le 05.59.60.02.60.