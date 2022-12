Une association ligérienne récolte et fabrique des poêles pour aider les Ukrainiens

"Apporter un peu de chaleur dans les corps et dans les cœurs." C'est ainsi que Franck Gire résume sa mission. Le président de l'association Main dans la Main 43 s'est lancé dans un projet solidaire il y a quelques mois. Avec ses bénévoles, ils fabriquent des poêles qu'ils iront ensuite livrer à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine.

ⓘ Publicité

Bénévoles, ingénieurs et chaudronniers sur le pont

Afin de produire le meilleur poêle possible, les bénévoles ont fait appel au savoir-faire de chacun. D'abord, il faut aller récolter les métaux chez les particuliers : "on a lancé un appel au don, on récupère des anciens chauffe-eaux, des anciens fourneaux qui traînent dans les garages. On en a collecté une vingtaine, on en achète aussi bon marché", explique Franck Gire.

Pour compléter la cargaison, l'association a décidé de fabriquer elle-même un poêle rocket. Il faut donc réussir à concevoir un appareil de chauffage efficace et rentable. Pour ça, l'équipe a mis en place plusieurs prototypes : "on essaye de rendre l'appareil le plus efficace possible donc par exemple, on a un système qui rebrûle les gaz produits lors de la combustion du bois. On peut donc chauffer encore plus. Et puis on a fait en sorte que le poêle puisse valoriser les petites chutes de bois, même des pommes de pins par exemple", détaille le président.

L'association Main dans la Main 43 prévoit d'envoyer une cinquantaine de poêles en Ukraine. © Radio France - Marine Clette

Une fois la matière acquise et la conception finalisée, il reste la fabrication. Pour ça, l'association dispose des locaux de l'entreprise Fayolle, à Yssingeaux, prêtés gracieusement. Plusieurs salariés sont bénévoles au sein de Main dans la Main 43, et cette fois-ci quelques salariés se sont investis dans le projet, comme Jean-François qui travaille sur la partie centrale du poêle : "Je ne fais pas partie de l'association mais quand j'ai entendu qu'ils avaient besoin de bras ça me tenait à cœur de participer. On n'a pas tous les moyens d'aider les Ukrainiens mais là ce sont des choses que je sais faire donc je n'ai pas hésité une seconde. Je fabrique le corps de chauffe pour réaliser les poêles pour les réchauffer un peu, pour réchauffer leur cœur surtout", glisse le chaudronnier sourire au lèvre.

Huit poêles pour chauffer un orphelinat

Il y a trois semaines, huit poêles ont déjà été livrés en Ukraine "ils ont permis de chauffer un orphelinat à la place d'un chauffage branché sur un réseau", explique le président. "Il y a un énorme besoin de chauffage car en Ukraine, tout est construit en réseaux de chaleur. Donc dès que ces infrastructures sont endommagées, les personnes n'ont plus de chauffage et elles ne sont pas équipées en chauffage individuel."

L'association souhaite produire son poêle rocket en série. Les bénévoles veulent en construire une vingtaine pour les ajouter à ceux récupérés chez les particuliers et puis rénovés. L'objectif final est de livrer une cinquantaine de chauffages en Ukraine fin janvier.