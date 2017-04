Une association rochelaise veut créer une conserverie ambulante contre le gaspillage alimentaire

Initiative Catering anime des ateliers cuisine auprès de personnes en difficulté. L'association a découvert que l'aide alimentaire provoque beaucoup de gaspillage. Des denrées qui pourraient être valorisés par leur transformation et leur mise en conserve.

Cela peut choquer, mais le gaspillage concerne aussi l'aide alimentaire. Comme pour les clients d'un supermarchés, les bénéficiaires varient d'un jour à l'autre dans les centres de distribution. Un sujet que connaît bien l'association Initiative Catering qui propose des ateliers cuisine auprès de personnes en difficulté. Camille Ruiz a notamment travaillé avec les épiceries solidaires de Charente-Maritime: "A la fin des distributions, il pouvait y a voir des choses qui restaient. Donc on s'est dit qu'on pourrait profiter des périodes d'abondance, transformer les surplus, et les mettre en conserve. Cela permet de proposer un peu plus tard des produits déjà cuisinés, et qualitatifs", sans additifs et avec moins de sel que les conserves industrielles.

Camille Ruiz et l'association Initiative Catering développe depuis quelques années la commercialisation de conserves, ce qui a permis d'acquérir le savoir-faire. © Radio France - Julien Fleury

Mais pour mettre ces bons petits plats en conserve, il faut un minimum d'installations. Autoclave. Capsuleuse. Pour limiter les coûts, l'idée est venue d'installer cette conserverie dans un petit camion. Ce qui permet en plus de faire la tournée des distributions d'aide alimentaire et des supermarchés. Sans oublier les producteurs de fruits et légumes. "On s'est aperçu qu'il y avait une forte demande de producteurs locaux" précise Camille Ruiz. "Ils peuvent être intéressés par la transformation pour valoriser des surplus, ou diversifier leur activité. Mais conserver des produits demande un savoir-faire, du temps, des installations. Cet outil ambulant permettrait de répondre à ce besoin."

100.000 euros à trouver

Le savoir-faire, les animatrices d'Initiative Catering l'ont acquis en développant depuis quelques années leurs propres conserves, des "tartinades" qui peuvent être servies à l'apéritif. Reste à réunir une grosse somme: 100.000 euros. Le prix de la nouveauté, souligne Camille Ruiz: "Comme cela n'existe pas, tout est un peu du sur-mesure. L'aménageur du camion n'a jamais fait ce type d'installation, le constructeur d'auto-clave n'a jamais installé son outil à l'intérieur d'un camion."

Installer une conserverie dans un camion, en France cela ne s'est pas encore fait. Mais ça permet de se rendre directement là où il y a des surplus de nourriture (distributions d'aide alimentaire...) - Initiative Catering

Initiative Catering peut déjà compter sur le soutien de l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie), prête à investir 50.000 euros au nom de la lutte contre le gaspillage alimentaire. L'association espère trouver le reste auprès de fondations, et dans un concours actuellement lancé sur Internet, La fabrique aviva. Les internautes peuvent voter parmi un millier de projets. Clôture des votes le 11 avril.