L'unique auberge de la commune de Saint-Fiel cherche un repreneur

L'auberge de Saint-Fiel, située dans la petite commune rurale du même nom, est à vendre. Le couple de gérants qui l'exploite aimerait prendre sa retraite.

Cela fait deux ans que Joëlle et Christian Moreau cherchent un repreneur pour l'auberge : « Nous sommes là depuis 2005. Cela fait seize ans, et nous avons travaillé durement, du lundi au samedi. À notre âge, nous aimerions pouvoir souffler et profiter des nos petits-enfants » explique Joëlle.

Âgée de 63 ans, Joëlle a déjà pris sa retraite mais continue d'aider au restaurant quand son mari, Christian, est absent. Ce dernier pourrait prendre sa retraite cette année mais il faut encore revendre le fonds de commerce pour partir plus sereinement : « Nous avons de petites retraites : 1200 euros pour moi et 900 euros pour mon mari, explique Joëlle. Cet argent nous servira à payer la maison que nous venons d'acheter. »

Un commerce essentiel

Cette auberge est un lieu de vie et de passage essentiel pour ce bourg de près d'un millier d'habitants : elle est un bar-restaurant mais sert aussi de bureau de tabac, de point presse et de relais poste.

Côté cuisine, en plus d'accueillir une fidèle clientèle d'actifs le midi, l'équipe prépare également les repas de la cantine scolaire du village, ainsi que ceux destinés aux personnes âgées, gérés par le Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU).

Joëlle Moreau a repris l'auberge de Saint-Fiel en 2005 avec son mari Christian. © Radio France - Natacha Kadur

« C'est quand même intéressant pour un repreneur de se dire que même si il ne vendait pas un seul repas, il y a quand même un chiffre d'affaires qui est assuré » commente François Barnaud, le maire de Saint-Fiel. La présence de ce commerce, dont les murs appartiennent à la municipalité, participe activement à l'attractivité du bourg.

Un bel outil de travail pour un professionnel

Le couple de gérants s'est mis en recherche d'un repreneur depuis deux ans. Trois acheteurs potentiels se sont manifestés depuis : l'un n'a pas obtenu son financement, les deux autres ont finalement renoncé à s'installer dans la région : « C'est une opportunité pour un professionnel, quelqu'un prêt à s'installer et à investir dans son travail » ajoute le maire du village, qui ne veut pas risquer un échec pour quelqu'un qui souhaiterait « simplement se mettre au vert, en quelque sorte. »

Tout est neuf. Il y a de quoi bien travailler

« Je suis quand même confiante, appuie Joëlle Moreau, car cet établissement a été rénové en 2017. Tout est neuf, on a vraiment du très beau matériel. Il y a de quoi bien travailler » explique-t-elle.

L'auberge possède deux salles de restaurant et peut servir jusqu'à 80 couverts. © Radio France - Natacha Kadur

Une affaire à valoriser

L'auberge emploie quatre personnes : deux cuisiniers et deux serveuses, qui eux aussi, se préparent à tourner une page : « ça me fait quand même un petit quelque chose » commente Cyril, au sujet du départ de ses patrons. Cuisinier dans l'établissement depuis huit ans, il espère que le couple trouvera un repreneur « pour prendre une retraite bien méritée ! ».

Pour Joëlle et Christian aussi, le départ ne se fera sans émotion, mais la gérante espère léguer le fruit de son travail à quelqu'un qui saura le valoriser et en profiter : « Pour nous ça marche bien ici, je ne vois pas pourquoi quelqu'un ne pourrait pas continuer, et on l'espère ! » conclut-elle.