Une augmentation de 10% dans l'hôtellerie-restauration annonce l'UMIH Côte d'Azur

Christophe Souques n'y va pas pas 4 chemins. Pour le vice-président de l'UMIH Côte d'Azur, l'inflation et l'effort sur les salaires poussent le secteur de l'hôtellerie-restauration à augmenter les tarifs de 10 %. "C'est un chiffre qu'on a calculé et défini avec le syndicat et qui correspond à une augmentation permettant de nous en sortir et de retomber à peu prés sur nos pattes", explique-t-il . Mais Christophe Souques admet aussi que cela ne suffira pas et qu'il faudra également trouver d'autres solutions. Ces dernières passeront donc par l'emploi de produits bon marché, moins haut de gamme ou tout simplement ne plus utiliser certaines matières premières désormais hors de prix. Le syndicat avoue aussi qu'un travail devra être effectué sur les temps de travail. Ces augmentations sont à venir chez certains professionnels ou sont déjà mis en place pour d'autres. Reste que désormais, ce sont les salaires des clients qui doivent suivre. "Nous sommes forcément inquiet sur les plats du jour, avoue Christophe Souques. Ils vont augmenter et les clients quotidiens ne vont pas être content même si le barème journalier des tickets restaurant à augmenter".

ⓘ Publicité

loading