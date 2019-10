"Une baisse de 20% des ventes aux USA" : l'inquiétude des viticulteurs du Chablis face à la taxe Trump

Chablis, France

Quasiment 5 millions d'euros de perte. Voilà ce que pourrait coûter la taxe sur les vins de Donald Trump aux seuls vins du Chablis. De 10%, les droits de douane pourraient passer à 25% dès vendredi 18 octobre. Une mesure punitive sur les vins français en réaction aux aides européennes accordées à Airbus au détriment de Boeing. Pour les vins du Chablis, le marché américain représente 23 millions d'euros de chiffre d'affaire annuel. "On estime qu'on pourrait perdre 20% de ce marché", déclarait ce matin au micro de FB Auxerre Louis Moreau, président de la commission Chablis au BIVB (Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne).

Une taxe "injuste"

Si les premiers crus ne devraient pas être touchés par cette hausse, les autres vins le seront certainement. La raison principale : les vins blancs italiens et espagnols ne subiront pas cette taxe. "C'est complètement injuste", réagit Louis Moreau, "c'est un conflit aéronautique et ce sont les vins et les fromages qui vont être taxés". Les producteurs sont impuissants et regardent de loin les négociations entre les instances françaises et les américaines... avec pessimisme. "On connait Donald Trump, on sait qu'il y a une volonté forte d'imposer ces taxes et de récupérer ces droits de douane, on parle de 7 milliards de dollars".

Les viticulteurs veulent une aide gouvernementale

Pour pallier au manque su ce marché énorme "et très porteur", selon Louis Moreau, les viticulteurs aimeraient être soutenus par le gouvernement français. De quelle manière ? "Ce qu'on appelle des mesures de soutien, notamment pour les entrées de gamme, les vins à 10 dollars qui vont se retrouver à 14, on sait très bien que ça va être compliqué, _des commandes de Beaujolais commencent déjà à être refusées_".