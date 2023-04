Une baisse de consommation d'électricité de 9% cet hiver en France, des prix en baisse significative

Au total, la France a terminé l'hiver sur une baisse de consommation d'électricité de 9% entre octobre et février, selon des données RTE corrigées des effets de la météo. Pour le gaz, la consommation dans l'Union européenne a diminué de 19,3% entre août et janvier, par rapport à la consommation moyenne de la période 2017-2022, selon Eurostat. La France s'est placée seulement en 14e position de cet effort. Les Finlandais et les pays baltes ont fait beaucoup mieux. Erik Pharabod, délégué RTE Sud-Ouest répond à nos questions.

France Bleu Occitanie : On considère qu'en France c'est environ au 15 avril que les ménages coupent leur chauffage, en moyenne. Est-ce que cela se sent sur le réseau électrique ?

Erik Pharabod : Oui, bien sûr, puisque c'est en hiver qu'on consomme habituellement le plus d'électricité entre le mois d'octobre et le mois d'avril, essentiellement en raison du chauffage électrique. Il faut savoir qu'entre la pointe de consommation du mois de janvier et le creux du mois d'août, on consomme trois fois plus d'électricité ce mois de janvier que dans ce creux du mois d'août. Le chauffage, c'est vraiment quelque chose de très important pour la consommation.

Comment ça s'est passé finalement cet hiver ? Il n'y a pas eu de coupure finalement...

L'hiver s'est bien passé et on peut tous s'en réjouir. Effectivement, nous prévoyions une situation tendue et il n'y a pas eu finalement ni d'alerte Ecowatt rouge, ni de coupure. Cela est dû essentiellement aux efforts de baisse de consommation et de sobriété qui ont été faits par tous, aussi bien les particuliers que les entreprises et les collectivités. En tout, sur l'ensemble de la France, on a consommé 9 % d'électricité en moins par rapport à une année classique.

La hausse des tarifs a-t-elle joué ?

En effet, la baisse de consommation, c'est d'abord un geste volontaire de la part de tous, pour des raisons de sobriété et de conscience qu'il fallait faire un effort cette année en particulier, mais aussi pour des raisons de prix. Ce prix élevé, il a touché d'abord les entreprises et les sites industriels qui ont baissé leur consommation en réduisant leur production dans un premier temps.

Y avait-il réellement un risque pour le réseau quand à l'automne dernier, les autorités ont évoqué de possibles coupures cet hiver ?

C'était justifié, sans cette baisse de 9 % de la consommation, nous estimons que nous aurions effectivement eu des situations très tendues. Donc il fallait effectivement alerter et se mettre en situation de baisser nos consommations. L'autre facteur favorable, c'est un hiver relativement doux. Et puis on a pu compter aussi sur l'importation d'électricité des pays voisins. Ce n'était pas garanti dès le début puisque avec la crise du gaz, on ne savait pas si nos voisins seraient prompts à nous soutenir en matière d'énergie.

Les marchés, le prix de l'électricité, se sont-ils calmés ?

L'accès au gaz a beaucoup évolué depuis le début de la guerre en Ukraine et aujourd'hui, les prix du gaz ont significativement baissé, idem ensuite les prix de l'électricité. Donc la situation est beaucoup moins tendue qu'elle ne l'était l'été dernier. On reste vigilant pour la suite et ce qu'on peut retenir de cet épisode, c'est surtout que nous avons démontré tous ensemble qu'on pouvait baisser la consommation. Cela nous a non seulement permis de passer l'hiver, mais c'est aussi bon pour l'avenir. Parce que si on veut à terme ne plus consommer de gaz, de pétrole, de charbon, qui sont les combustibles qui émettent des gaz à effet de serre, la première chose à faire c'est effectivement d'être raisonnable sur nos consommations.