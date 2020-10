Une baisse du chômage en trompe-l'oeil au troisième trimestre en Indre-et-Loire

Au troisième trimestre, le chômage a fortement baissé en Indre-et-Loire, -16% par rapport au deuxième trimestre. Mais sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 2% dans le département.

Ce sont les jeunes de moins de 25 ans qui ont le plus profité de cette baisse du chômage en Indre-et-Loire.

C'est une baisse tout aussi spectaculaire que l'avait été la hausse historique du deuxième trimestre : après 24% de hausse, le chômage a diminué de 11,5% au troisième trimestre en France. Une baisse qui est encore plus nette en Indre-et-Loire : -16% par rapport au deuxième trimestre.

Une baisse plus forte chez les jeunes

Ce sont les jeunes qui profitent le plus de cette baisse, moins 15% en France, encore plus dans notre département : au troisième trimestre, le nombre de chômeurs de moins de 25 ans a diminué de 22% en Indre-et-Loire par rapport au trimestre précédent. Notre département est avec le Loir-et-Cher, celui de la région où le chômage des jeunes a le plus baissé.

Toutes les autres tranches d'âge bénéficient aussi d'une embellie : moins 11% pour les seniors, moins 16% pour les 25-49 ans. C'est l'effet des mesures prises par le gouvernement pour atténuer l'impact de la crise de la Covid sur l'économie, notamment l'aide au recrutement des jeunes de moins de 25 ans, par le biais de primes à l'embauche.

Mais sur un an, le chômage augmente

Mais cette baisse cache la réalité du chômage sur un an qui ne cesse d'augmenter : +9 % au niveau national, un peu plus de 2% en Indre-et-Loire. Et là aussi, pas une catégorie, des jeunes aux seniors, n'échappe à cette hausse annuelle. En Indre-et-Loire, le nombre de chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire sans aucun emploi, approche les 30 000, juste derrière le Loiret qui a dépassé les 34 000. La région Centre Val de Loire compte 126 700 demandeurs d'emploi au total.