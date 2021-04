Une baisse du nombre de chômeurs en Bretagne de 1,1% au premier trimestre

Au premier trimestre 2021, en Bretagne, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A (sans activité) s'établit à 147 980. Selon Pôle emploi, ce nombre baisse de 1,1% sur le trimestre, soit une baisse plus significative qu'en France métropolitaine où l'on note un recul de 0,3% ce trimestre.

Selon les derniers chiffres communiqués par Pôle emploi ce mardi, on note une baisse du nombre de chômeurs en Bretagne de 1,1% au premier semestre, soit 1.590 chômeurs de moins. C'est une baisse plus significative qu'en France métropolitaine où la baisse s'établit à 0, 3%. Sur l'année, le chômage augmente en Bretagne de 4,2 % et de 6,8 % en France.

Une situation contrastée d'un département à l'autre

Dans la région, la situation est différente d'un département à l'autre : on note une baisse de 4,1 % en Ille-et-Vilaine, une stabilité dans les Cotes d'Armor (+0,2%) et le Finistère (-0,1%), une augmentation de 1,2 % dans le Morbihan, sur ce premier trimestre, selon les chiffres de Pôle emploi.