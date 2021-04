Elle aurait dû être livrée en avril dernier, elle attendra encore un peu pour rejoindre l'Espagne. Une baleine gigantesque en cèdre rouge du Canada tout droit sortie du savoir-faire de David Steinfeld et Nathalie Massot installés à Monoblet.

Une baleine géante en cèdre rouge du Canada made in Cévennes, bientôt livrée à Madrid

Une baleine en cèdre rouge du Canada s'apprête à quitter les Cévennes pour rejoindre l'Espagne. Un mastodonte de 4 mètres de haut, 30 mètres de long et ses 4 mètre de hauteur et autant de large que l'on doit à l'équipe de David Steinfeld et Nathalie Massot installée depuis une vingtaine d'années à Monoblet (Gard). Le mastodonte devait être livré en avril dernier mais Covid aidant, il ne le sera - au mieux - que dans un mois si l'étau sanitaire se desserre

Une baleine magique à tous égards

La baleine, en pièces détachées attend sagement qu'on vienne la chercher. Destination Madrid, pour une non moins gigantesque surface commerciale,. Une semaine de montage pour un beau bébé, 5 personnes pour le faire naître, 20 semaines de travail de la conception à la fabrication. La magie de l'essence choisie (cèdre rouge du Canada) pour cette baleine "sur laquelle joueront les petits madrilènes". La dernière magie , l'installation prochaine en Espagne. "Une grosse semaine de travail et le respect des gens qui mesurent l'ampleur du travail fourni".

Pas uniquement une baleine, un lieu unique

Au-delà de son gigantisme, cette baleine - espagnole sous peu - et une "véritable aire de jeu pour les enfants" dit David Steinfeld. "Il y a de la sculpture, des gravures, des jeux de pistes, ils pourront grimper dessus". Le cèdre rouge du Canada est "imputrescible" et a, en outre, un coté "rassurant, c'est un bois sacré pour les indiens d'Amérique". Des belles aventures en perspective.

Après la baleine, le béluga

Une baleine hors norme, un projet finalisé en 5 mois. Il sera livré prochainement en Espagne pour les petits madrilènes "qui se l’approprieront, le réinventeront dans des directions auxquelles nous n’avons pas forcément pensé". Nathalie Massot, l'installera sans état d'âme, "la tête déjà tournée vers autre chose". Un David et Nathalie, après la baleine, travaillent déjà sur un Beluga, pas le cétacé, l'avion l'Airbus A300-600ST, qui ira St Nazaire.

Nathalie Massot et Thibaud Grand (David Steinfeld/Monoblet).. © Radio France - Ludovic Labastrou