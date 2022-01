Une balise de géosécurisation savoyarde révolutionne les secours en montagne

Voilà une balise de géosécurisation qui constitue déjà une petite révolution pour les secours en montagne. Développée par l’entreprise Api-K installée à Savoie Technolac, elle est déjà sur le marché pour les professionnels des activités outdoor, et elle sera bientôt accessible au grand public.

La balise de géosécurisation créée par l'entreprise Api-K installée à Savoie Technolac au Bourget-du-Lac (Savoie) est une petite révolution pour les secours en montagne. Elle a nécessité deux ans de recherches et développement et un investissement de deux millions d'euros.

Un suivi en temps réel

Cette balise de haute précision de 88 grammes seulement, s'appuie sur une technologie de géosécurisation et de suivi en temps réel. "C'est une balise qui est en rupture par rapport à tout ce qu'on connait aujourd'hui dans les différents équipements. Elle émet de la data, de la donnée, c'est un objet connecté", explique Pascal Roux, le directeur général de la société Api-K.

Et ses performances ont bluffé le pghm, ce sont les mots employés par les secours en montagne, qui l’ont rapidement adoptée. Après des tests sur le terrain depuis deux ans, notamment avec les secours en montagne, elle garantit 100% de réussite. A chaque fois la personne en détresse est localisée très rapidement.

Et la localisation se fait dans un périmètre allant jusqu'à une dizaine de kilomètres de distance et six mètres de profondeur.

Une commercialisation bientôt pour le grand public

Pour déclencher la balise, une simple pression sur le bouton permet d’envoyer un signal. L’alerte peut aussi être donnée par l’entourage qui a accès au suivi de la balise à distance ou se déclencher automatiquement en cas de malaise ou d’accident. Elle a une autonomie supérieure à quatre jours en activité et à un mois en veille.

Pour l’instant, la balise K-IP est utilisée par les professionnels de la montagne, l’Esf et certaines stations comme La Clusaz et Chamonix. Ces dernières l'utilisent notamment pour sécuriser leurs personnels.

Devant le succès rencontré, elle sera proposée au grand public au printemps, à destination des pratiquants de sport outdoor et des organisateurs d’événements sportifs. Cette balise sera commercialisée pour le grand public au prix de 349 euros à partir du mois d'avril en magasins ou sur un site de vente en ligne.