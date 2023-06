Une banquière itinérante parcourt la Haute-Garonne et le Tarn pour financer "des projets éthiques"

Financer des projets de territoires, écologiques et en sachant où va vraiment l'épargne, c'est la volonté de la NEF, qui s'affiche comme une banque éthique et coopérative. Marlène Gorrias, l'une de ses banquières (chargée du Tarn et de la Haute-Garonne) était l'invitée de la Nouvelle éco sur France Bleu Occitanie ce mardi 27 juin 2023.

"Un circuit court de l'argent"

"La Nef est une banque éthique. On est sur un circuit court de l'argent, on pratique le crédit uniquement sur des projets à plus value écologie, sociale ou culturelle", explique Marlène Gorrias. De l'agriculture biologique, des magasins bios par exemple. J'ai accompagné un tiers lieu à Aurignac par exemple." La Nef est une société coopérative qui appartient uniquement à ses sociétaires et 1 sociétaire = 1 voix. "Nous publions tous les financements qu'on débloque, c'est unique", explique-t-elle.

En revanche, la NEF ne propose pas (encore) de CB mais uniquement de l'épargne pour les clients particuliers. Marlène Gorrias se déplace, comme une vingtaine d'autres salariés de la NEF, sur le territoire à la rencontre des porteurs de projets. Le site de la NEF propose une carte des projets financés.

