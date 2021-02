Une bière créée par la Brasserie des 3 fontaines reçoit le label "Savoir-faire 100% Côte d'or"

La Brasserie des 3 fontaines à Bretenière, à 20 minutes de Dijon, a reçu le 13 janvier le label "Savoir-faire 100% Côte d'or" remis par le département pour sa bière baptisée "La Mandubienne". Une reconnaissance précieuse pour Peggy et Virgile Berthiot, qui ont fondé cette brasserie il y a 20 ans. Ce couple a plein de projets de développement, alors il ne faudrait pas que le Covid-19 les coupe dans leur élan.

Une démarche 100% locale

Cette bière coûte 5 euros environ la bouteille de 75 cl ou 25 euros le carton de 6 bouteilles.

Portrait d'une brasserie ancrée dans son territoire - Reportage : Olivia Cohen Copier

Cette bière récompensée est 100% côte d'orienne, elle existe en blonde mais aussi en ambrée, c'est celle que Virgile Berthiot, brasseur, débouche : "Comme le vin, il faut humer la bière. Et ensuite le palais confirme les impressions : dans celle-ci, on sent des notes de caramel et de fruits confits."

Cette Mandubienne est donc 100% côte d'orienne car fabriquée exclusivement à partir d'ingrédients locaux : "On travaille avec un agriculteur à 15 km de chez nous qui a remis en culture une variété d'orge de chez nous, pareil pour le houblon."

La Mandubienne existe en version blonde ou ambrée © Radio France - Olivia Cohen

Finalement, dans la Brasserie des trois fontaines, tout est fabriqué par des artisans locaux, réalise Peggy Berthiot, compagne de Virgile et responsable de tout l'aspect commercial et de la communication : "Les cuves que vous voyez sont fabriquées par l'artisan de l'autre côté de la grille, tout comme le magnifique bar, fabriqué par le menuisier voisin lui aussi."

C'est vrai que le bar-boutique flambant neuf attenant à la brasserie n'attend qu'une chose : voir les clients débouler pour déguster un demi. Ce bar devait ouvrir en avril dernier, il n'a pas pu ouvrir, la trésorerie en a évidemment pris un coup. "Sur l'année 2020, on a perdu 40% de notre chiffre d'affaires", calcule Peggy.

Un pégase, achat heureux

Les cuves sonnent désespérément creux. Pas possible de se lancer dans de nouvelles productions car Peggy et Virgile ont encore pas mal de fûts à écouler qu'ils vendent en temps normal aux bars, salles de concerts et buvettes lors de compétition sportives dans la région. Tout cela est à l'arrêt mais Peggy et Virgile ont eu du nez. Ils se sont équipés, pour le plaisir, d'un pégase, "une machine qui permet de mettre en bouteille la bière en fût, difficile à écouler, on ne pensait pas que ça nous aiderait autant !"

Aujourd'hui, Peggy et Virgile fourmillent de projets, notamment des ateliers dégustation avec visite de la brasserie. Pour le moment, ils se contentent de livrer leurs bières et de faire du click-and-collect, services qui cartonnent.