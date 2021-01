On ne sait pas si la bière est réalisée "à base de pop pop pop pop", ce qui est sûr c'est qu'elle porte le nom d'un des plus grands groupes de rap en France - NTM - originaire de la Seine-Saint-Denis et plus particulièrement de la ville de Saint-Denis.

Une bière NTM en vente à l'office de tourisme de Saint-Denis Copier

"Le 93, le berceau de NTM"

Cette bière est en vente depuis le début du mois sur la boutique en ligne de l'office de tourisme de Plaine Commune Grand Paris, basé à Saint-Denis. Régis Cocault, le directeur général, joint par France Bleu Paris, raconte que tout est né d'un partenariat avec la Brasserie urbaine de Saint-Ouen, NTM et Gaëlle Ghesquière, la photographe officielle du groupe. "Ils ont décidé de créer une bière au nom du groupe... elle est très douce, elle plaît à beaucoup de monde et en plus, ça fait un super objet de collection", assure-t-il. Comptez 3,50 euros la bouteille de 33 cl.

Le Suprême NTM, c'est plus qu'un groupe de rap, c'est une marque qui incarne à elle seule le 93 et la ville de Saint-Denis, où tout a commencé pour Kool Shen et Joey Starr, ses deux principaux membres, révélés au grand public dans les années 1990. "C'est ici le berceau de NTM, les premiers concerts se sont faits dans les salles de Saint-Denis", rappelle Régis Cocault.

"Ce qui nous intéresse à travers cette bière c'est évidemment la valorisation du territoire et notamment des cultures urbaines", reconnaît-il. D'ailleurs, avant cette bière, l'office de tourisme proposait déjà la vente d'un livre NTM : That's my people, réalisé avec les photos de Gaëlle Ghesquière, prises lors du dernier concert des artistes.

NTM de retour à Saint-Denis ?

Au delà de la vente de bière et de livres, Régis Cocault souhaite surtout faire revenir le groupe à la maison, en quelque sorte et dès cet été, si les conditions sanitaires le permettent. "On espère que ce sont les prémices d'un événement qui pourrait avoir lieu à Saint-Denis, peut-être avec le groupe, on verra bien... tout est encore à l'état de projet".

Ce qui est sûr, en revanche, c'est que l'office de tourisme travaille déjà sur un projet d'exposition autour des photos de Gaëlle Ghesquière, en concertation avec la mairie et "pourquoi pas avec le musée d'art et d'histoire ?" s'interroge Régis Cocault. Il milite depuis des années pour l'ouverture d'une salle des "cultures urbaines" à Saint-Denis, "parce qu'elles font partie de l'histoire de la ville et participent à son développement et à son image"