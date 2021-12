Une bière verte corse au concours national des IUT de France

Une bière bio baptisée Speranza, , à base de kiwis et de citrons verts corses

L’engouement pour les bières artisanales n’étant plus à démontrer, les 3 étudiantes à l’université de corse ont choisi de créer une bière verte pour se distinguer parmi les autres universités de France au concours Défiabe, en mars prochain à St Brieuc.

Emma GILLET, Mélissa CLOTTES et Léa PINZUTI font partie de la team Corse en filière technologique et professionnalisante qui forme les techniciens de demain en analyse et production dans le domaine de l’agroalimentaire.

La team corse autour de la bière verte Speranza - Speranza

Si leur démarche est d’ordre purement pédagogique, pour autant, les 3 étudiantes se sont lancé le défi de réaliser, dans le cadre de leurs études, un breuvage de qualité, selon un cahier des charges précis, de manière à présenter un produit original et qui de manière tangible, pourrait s’intégrer dans le contexte économique et environnemental corse. Leur projet : la réalisation d’une bière nustrale !

Cette action s’inscrit dans le cadre d’un concours inter-IUT de fabrication d’une bière originale sur un thème donné. A l’initiative de l’IUT de St Brieuc en Bretagne, il s’adresse à tous les étudiants en Génie Biologique option Industries Agro-Alimentaires et Biologiques. Le thème 2021 : une bière VERTE

Elles ont donc choisi de décliner cette thématique selon le goût, il sera frais et acidulé ; les ingrédients, issus de l’agriculture biologique en circuits courts, locaux et Bios, sensés donner toutes ses lettres de noblesse à ce breuvage patrimonial ; la coloration verte grâce à des colorants naturels ; le packaging sera en bois, et pourra devenir un nichoir à oiseaux ; l'étiquetage sera issu de papier recyclé ; le conditionnement avec une bouteille en verre consignée ; l'Ecoconception avec l’utilisation de fruits invendus car ne respectant pas les « normes » de calibrage nécessaires à leur commercialisation.

Baptisée Speranza, le slogan de cette bière est « le bio c’est l’espoir, SPERANZA, c’est l’avenir ! »

Des ingrédients verts pour une bière verte - Speranza

La bière Speranza est brassée dans les locaux de l’Institut Universitaire de Technologie doté du matériel nécessaire ; quant au Fablab, il fournit un appui technique et des outils de design dans la réalisation d’un packaging innovant sur une idée de conception des étudiants en DUT Techniques de Commercialisation.

Première dégustation de cette Bière verte Speranza, à l’université de Corse, dès que les conditions sanitaires le permettront.