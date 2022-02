Une Blablacaisse pour prendre le temps de discuter au Carrefour de Saint-Jean-De-Védas

Au Carrefour de Saint-Jean-De-Védas, une Blablacaisse a été mise en place à la mi-janvier. C'est une caisse où les clients peuvent prendre le temps de discuter avec les employés et employées des supermarchés. Il faut avoir l'œil pour la repérer. Seul un petit écriteau l'indique. Marie-Hèlène est caissière depuis 32 ans, elle prévient chaque personne qui pose ses courses sur son tapis. Elle est satisfaite de ce nouveau dispositif : "le fait de prendre le temps de s'occuper du client, on est plus détendu. C'est presque comme un ami." Sur un petit bloc-notes, elle a écrit les retours qu'elle a déjà eu : "cliente très satisfaite car cela permet d'avoir le temps de ranger les courses sans se sentir observés."

Reportage de France Bleu Hérault à la Blablacaisse du Carrefour de Saint-Jean-de-Védas. Copier

Prendre le temps de discuter et de ranger ses courses

Les clients fidèles viennent surtout parce que c'est Marie-Hélène. Ils sont heureux d'échanger quelques mots avec elle. Comme Chantal, 75 ans : "comme je suis à la retraite, j'ai le temps. Et là on a le temps de se parler." Enfin, elle ne reste que 2-3 minutes par peur de déranger les autres personnes dans la file d'attente. La cliente derrière elle, qui porte aussi le prénom de Chantal, raconte que "c'est sympathique pour les gens seuls, ça leur donne l'occasion d'échanger." Mais elle ne va pas aller spécifiquement à la Blablacaisse parce qu'elle ne sait pas trop quoi dire à la caissière ou au caissier.

Jonathan Duflot est le directeur de Carrefour Saint-Jean-de-Védas où la première Blablacaisse s'est mise en place dans l'Hérault. Copier

Pour le directeur de l'établissement, Jonathan Duflot : "ça permet de rompre l'isolement après les confinements. On a des clients qui ont besoin de prendre leur temps. Bien souvent ça parle des offres promotionnelles ou de la vie de tous les jours." Pour lui, c'est un dispositif complémentaire : "il reste les caisses automatiques ou classiques pour ceux qui sont pressés." Comme Pierre, qui a d'autres courses à faire et qui passe aux automatiques : "ça perd en convivialité mais on gagne en rapidité. Il y a d'autres endroits pour parler aux gens."

Ces Blablacaisses sont développées au niveau national. Chaque Carrefour de l'Hérault aura donc la sienne dans les mois à venir.

Marie-Hélène est caissière depuis 32 ans au Carrefou de Saint-Jean-de-Védas. Copier

Marie-Hélène est caissière à Carrefour à Saint-Jean-de-Védas. © Radio France - Morgane Guiomard