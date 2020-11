Une boîte à cadeaux pour les sans-abris disponible dans des commerces des Pyrénées-Orientales

À l'approche des fêtes, c'est une initiative qui prend de plus en plus d'ampleur dans les Pyrénées-Orientales. L'idée est simple : déposer une boîte à chaussures chez votre commerçant avec plusieurs cadeaux pour les personnes sans-abris.

"Qui de mieux qu'une personne qui vend des toits pour donner un peu d'espoir à ceux qui n'en ont pas ?" Ludovic Hoschedé l'admet, son activité n'a rien à voir avec le projet qu'il porte. Ce mandataire autour d'Elne fait partie de La Fourmi Immo, un réseau de négociateurs indépendants en immobilier.

Avec plusieurs de ses collègues, il est à l'origine d'une initiative pour tenter de redonner le sourire aux sans-abris.

Une cinquantaine de commerçants déjà partenaires

L'idée est toute simple. Dans une boîte à chaussure, vous entreposez un vêtement chaud (gants, bonnets...), de quoi manger (non périssable et facilement mangeable dans la rue), un produit d'hygiène, un "loisir" (un jeu, un livre, une petite radio, ou encore un téléphone portable qui peut s'acheter dans les commerces)... et "un mot doux". "Si vous n'avez pas d'inspiration, vous pouvez toujours reprendre une citation à propos du bonheur ou de l'espoir !" sourit l'organisateur. Pour que cela ressemble le plus possible à un cadeau, prenez le temps si possible de l'emballer.

Il est aussi recommandé de préciser si le présent est plutôt destiné à un homme, une femme ou un enfant. De même, les cadeaux à destination des chiens sont acceptés.

Ensuite, vous pouvez vous rendre chez un des commerçants qui a accepté de participer au projet. Une cinquantaine sont déjà parties prenantes, un peu partout dans le département, depuis seulement le 14 novembre dernier.

Vous pouvez en retrouver la liste sur le groupe Facebook spécialement dédié à l'opération : Les boîtes de Noël 2020 (66) by La Fourmi Immo.

La collecte dure jusqu'au 15 décembre. Les cadeaux seront par la suite distribués lors de maraudes, notamment effectuées par l'association Au Coeur de l'Humanité 66 à Perpignan. "Mais l'engouement est tel que nous lançons un appel à d'autres associations du même type pour venir nous aider lors de la redistribution" ajoute Ludovic Hoschedé.