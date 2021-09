Une boite à savons sur les marchés cet été dans les Landes

La boite à savons de Casa Nature, avec Arthur et Valentin

Une remorque et 2 étudiants : tout part de là. Suite à une rencontre avec des étudiants motivés, Hervé Carrel – le co-fondateur de Casa Nature, s’est dit que c’était l’occasion de mettre en place cette solution pour vendre les produits de la savonnerie landaise sur la côte.

« Comme on est un peu excentré dans notre nouvel atelier à Pomarez, on s’est dit que si les gens ne peuvent pas venir à nous, c’est nous qui allons venir aux clients ».

Les 2 étudiants, Arthur et Valentin, ont sillonné les routes landaises au cours de l’été et ce sont arrêtés sur les marchés et les campings de Seignosse, Labenne, Léon, Capbreton, Soustons, Vieux Boucau.

Un concept qui roule

L’idée était de pouvoir toucher d’autres clients, d’autant que sur le littoral landais, le nombre de vacanciers est plus important que dans les terres. L’autre intérêt pour l’entreprise Casa Nature, était de faire parler d’elle : « ça nous a amené une bonne visibilité parce que ce sont des choses que l’on ne voit pas encore. » Le bilan de cette initiative est positif : les 2 étudiants ont bien travaillé explique Hervé Carrel, ils ont reçu un bon accueil. Grâce à cette démarche, les clients ont pu découvrir différents produits de la savonnerie, comme la pâte exfoliante à base de rafle de maïs ( Petipo de patapo) qui a pu être testé sur place : Arthur et Valentin avaient avec eux un petit lavabo. Opération séduction réussie.

Casa Nature se trouve au 139 chemin du Yout à Pomarez. La boutique est ouverte le mercredi après-midi de 14h à 18h.

