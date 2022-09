Une bonne année 2022 pour le tourisme dans la Marne

La Foire de Châlons-en-Champagne a été l'occasion pour l'Agence de Développement Touristique (ADT) de la Marne de présenter un bilan touristique de l'année 2022. Et selon l'ADT qui a organisé une conférence de presse ce jeudi 8 septembre, ce bilan est très bon !

Après deux années tronquées par les restrictions sanitaires, le bilan touristique 2022 dans la Marne était très attendu. Résultat : les touristes sont de retour ! Et s'il y a bien un secteur qui le constate, c'est celui de l'hôtellerie. Pour les mois de juillet et août, leur taux d'occupation plafonne à 68.4%, c'est un peu moins qu'en 2019, année de référence car sans restrictions sanitaires.

Dans les hôtels de la Marne, le nombre de nuitées touristiques a augmenté de 13,7% comparé à l'année 2019. Concrètement, les touristes restent de plus en plus longtemps dans la Marne. Et au sein de ce constat, une tendance se dégage : les touristes français sont de plus en plus nombreux et les touristes étrangers sont toujours aussi présents. En particulier les Britanniques qui représentent la plus grande part de nuitées pour les touristes étrangers.

"Un peu plus de la moitié des nuitées touristiques sont des étrangers, explique Pierre Labadie le responsable du pôle Développement de l'ADT Marne. Mais on a une hausse des nuitées générées par les touristes français qui a augmenté de 44% comparé à 2019." Autrement dit, les Français visitent de plus en plus la Marne. Et ce sont les habitants de l'Aisne qui se rendent le plus dans le département, devant ceux du Nord et des Ardennes selon l'ADT.

De quoi réjouir Annie Coulon, la présidente de l'ADT Marne : "On doit se féliciter de ces chiffres ! En termes de fréquentation, 2022 est meilleure que 2021."

Le tourisme aussi sur internet

Durant cette conférence de presse, l'ADT n'a pas manqué de remercier les neuf offices de tourisme présentes dans la Marne. Notamment pour leur communication. Certaines comme celle de Châlons-en-Champagne ont même réalisé un court-métrage pour promouvoir leur patrimoine.

Sur internet, la satisfaction vient en particulier de ce que l'ADT surnomme "la Place du Marché". "Concrètement, c'est un moyen de lier le travail des différentes offices de tourisme de la Marne pour se renvoyer les touristes" présente Elisabet Vidal, la responsable du pôle Commercial de l'ADT.

Elle poursuit : "Avec ce système de billetterie en ligne, un touriste qui se rend sur le site de l'office de tourisme de Châlons-en-Champagne peut quand même réserver ses entrées pour une visite de la Cathédrale de Reims. Et vice-versa."

Dans les chiffres, cette billetterie en ligne a permis de générer 333.354 € pour les mois de mai, juin et juillet. Sur un an, d'août 2021 à juillet 2022, le chiffre d'affaires monte à 868.759 €. "C'est bien le signe que l'été est la saison la plus importante pour le tourisme dans la Marne" assure Elisabet Vidal.

Et de cette "Place du marché" sort un TOP 3 des activités qui ont le plus attiré les touristes : sur la première marche du podium, c'est le festival Musique en Champagne près d'Hautvillers (18 au 24 août), suivi par les visites de la Cathédrale de Reims et des balades en barque "Eau'dysée" à Châlons-en-Champagne.