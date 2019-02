Une bonne cuvée 2018 pour l'économie mayennaise et de l'optimisme pour 2019

La Chambre de Commerce et d'Industrie a présenté ce jeudi son bilan 2018 et les perspectives 2019 en Mayenne. Le moral des entrepreneurs est bon mais les difficultés de recrutements persistent.

Laval, France

L'économie mayennaise va bien ! Ce jeudi à Laval, la Chambre de Commerce et d'Industrie a présenté son bilan 2018 et les perspectives 2019. L'année dernière il y a eu 600 créations d'entreprises en Mayenne (en comptant les auto-entrepreneurs) et le nombre d'entreprises en faillite a baissé. L'Industrie, les services marchands et la construction enregistrent une progression de leur Chiffre d'affaires.

Mais ... il y a un mais pour Patrice Deniau le président de la CCI de la Mayenne. "Le moral des entrepreneurs est bon mais il y a une grosse difficulté : le recrutement, avec des sociétés qui enregistrent une baisse du CA parce qu'elles ne peuvent pas produire (...) il faut pendre l'année 2019 avec précaution" explique ce professionnel.

L'éternelle difficulté du recrutement

Parmi les 501 entreprises mayennaises interrogées dans l'enquête de la Chambre de Commerce et d'Industrie,qui s'est appuyée sur un travail d'étude précis de la Banque de France, 58% d'entre elles ont du mal à recruter faute de candidats notamment. Il faut aller chercher les jeunes demandeurs d'emplois d'après Patrice Deniau. "On a en France, trois millions de jeunes entre 15 et 34 ans, selon l'Organisation de coopération et de développement économiques, qui sont oisifs. C'est juste extrêmement grave. C'est aux entreprises et à chacun de réagir et de voir comment on peut régler ce fléau" termine le le président de la CCI de la Mayenne.

Par ailleurs, les secteurs de l'Industrie, des services marchands et de la construction enregistrent une progression de leur chiffre d'Affaires d'après l'enquête de la Chambre de Commerce et d'Industrie.