Une bonne soupe au chaud, la formule qui s'impose cette semaine où l’hiver a pris ses marques

Un froid "ressenti" bien vif aidé par le mistral : dans les rayons alimentaires de Vaucluse, les ventes de soupes en bouteille et en pack ont fait un bond.

Si dans le Vaucluse, on connaît la société Liebig au Pontet, leader en France pour la soupe préparée en grande distribution, il y a aussi d'autres entreprises plus artisanales, plus familiales. C’est le cas de la conserverie Serge Davin à Carpentras, une entreprise familiale installée dans le département depuis 1988, après avoir quitté la Drôme sept ans après sa création.

Terrines, plats cuisinés et sauces, mais surtout deux soupes traditionnelles : pistou et paysanne. Des soupes préparées avec des légumes en provenance de producteurs locaux, sans colorant ou conservateur, à destination des moyennes et grandes surfaces et de la restauration scolaire.

Ces jours-ci, jusqu’à 7.000 bocaux d’un litre de soupe par jour peuvent sortir des lignes de fabrication.

Un visite à la conserverie Davin pour parler des soupes maison Partager le son sur : Copier