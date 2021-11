Une bordelaise vient en aide aux petits patrons atteints de phobie administrative

Après avoir fait toutes ses études de droit et de gestion des entreprises à Bordeaux, Anaïs Fournier réalise assez rapidement que beaucoup de petits patrons qu'elle rencontre ont beaucoup de mal à gérer leurs entreprises. Certains ayant sous-estimé les démarches à accomplir, d'autres étant carrément atteints de phobie administrative et stockant des cartons entiers de courriers non ouverts dans leurs bureaux! La jeune femme décide donc de lancer en 2016, son entreprise de coaching ADM pour les aider à reprendre pied. Elle se définit elle-même comme une "traductrice de charabia administratif".

Une demande qui a explosé pendant la crise

Pendant la crise du Covid, les patrons de TPE et PME ont en priorité été occupés par la conduite de leur entreprise et ont dû délaisser momentanément la gestion.

Or, dans le même temps, les formulaires pour avoir droit aux différentes aides de l’état ou des collectivités se sont multiplés. De nombreux patrons souvent dépassés, parfois complètement coulés, ont donc fait appel à ADM. Ils sont une centaine au total à avoir déjà été aidés par la floiracaise. " Certains m'ont même dit que j'avais sauvé leur mariage!" se rappelle-t-elle.

En plus de son bureau principal à Floirac, Anaïs vient d’en ouvrir deux autres: dans le Médoc à Pauillac ainsi qu'en Martinique à Fort-de-France, ou elle possède des attaches personnelles. Elle propose désormais un service de coaching 100% en ligne, ADM Digital, avec des conseils sur la vie d’entrepreneur et des cours de gestion en ligne.

