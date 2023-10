Une borne numérique d'informations installée à Solignac pour guider les touristes

"Quand le touriste va arriver sur la place (Georges Lemaigre Dubreuil à Solignac, ndlr), il va se rapprocher de la borne et il aura toutes les informations", explique Alexandre Portheault, le maire de Solignac, ce lundi, à l'occasion de l'inauguration de la borne numérique Destination Limoges installée tout près de l'abbaye communale. Trois bornes de ce type ont déjà été installées à Limoges, à la gare mais aussi dans le bureau de l'office de tourisme situé boulevard de Fleurus et donc à Solignac.

ⓘ Publicité

"Par exemple si on veut manger ce midi, on clique sur la borne et on va dans la section où manger. On tombe alors sur l'adresse des restaurants du secteur. Et puis si l'on veut faire une activité après, on va dans la rubrique découvrir Solignac et là les gens choisirons selon le temps qu'ils ont à y consacrer", poursuit l'édile de Solignac.

loading

Cette borne était une demande des habitants et des nombreux visiteurs de Solignac. "Il fallait faire quelque chose depuis la fermeture de l'office de tourisme en 2021. Les touristes venaient en mairie chercher de l'information", dit encore Alexandre Portheault.

À écouter À Limoges cet été, un touriste sur quatre est étranger

"L'idée est d'avoir un outil qui soit opérationnel 24 heures sur 24", explique Sylvie Rozette, vice-présidente en charge du tourisme à Limoges Métropole qui finance entièrement ces bornes. "Vous savez aujourd'hui, on est dans une société où c'est action-réaction sur la consommation. On tape sur un truc, ah tiens il y a un restaurant sympa à côté, on y va", précise l'élue. "Aujourd'hui, l'humain n'est plus en capacité de le faire et donc, c'est malheureux, on le remplace par des outils numériques", termine-t-elle.

Une quatrième borne numérique d'informations pour les touristes doit être installée à l'aéroport de Limoges-Bellegarde très prochainement.