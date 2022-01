Une bouffée d'oxygène pour la fonderie alu d' Ingrandes-sur-Vienne

C'était une table ronde très attendue par les 320 salariés de la fonderie alu avec la venue à Ingrandes-sur-Vienne d'un représentant de Renault et de l' Etat, ce mercredi après-midi. Et en début de soirée les engagements pris par le constructeur français semblent satisfaire Jean-Philippe Juin, délégué syndical CGT de la Fonderie :" C'est un bilan plutôt positif car on demandait à ce que Renault s'engage par écrit et le constructeur assure un volume de culasses jusqu'en 2025 s'il y a un repreneur, et s'il n'y a pas de repreneur les volumes seront assurés jusqu'en février 2023 et s'engage aussi à soutenir la trésorerie du site pour qu'on puisse tenir financièrement." C'est une sécurisation pour les salariés en attendant de pouvoir enfin trouver un repreneur qui pourra compter aussi sur le soutien de l' Etat.

Maintenant il faut trouver un repreneur " Deux groupes étrangers italiens et anglais doivent venir visiter le site et se prononcer." Un nouveau rendez-vous est prévu le 1er mars pour faire le point sur les dossiers de reprise.