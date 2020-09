Une boulangerie dijonnaise produit pains et viennoiseries à base d'ingrédients de Côte d'Or

Derrière la caisse de la boulangerie Pimousse, à Dijon, ça sent la patisserie et la pâte prête à être enfournée. On peut même voir de la farine flotter dans la salle où est située le four qui cuit les pains et les viennoiseries. A une différence près, tous les ingrédients qui ont servi à faire cette pâte ces viennoiseries, ont été produits en Côte d'Or.

Une boulangerie locale

"J'utilise de la farine faite ici, que des produits faits ici. On peut parler de circuits-courts", raconte David Nogueira, gérant de la boulangerie Pimousse. Bon, à quelques exceptions près puisque de son propre aveu, le beurre et le sel ne sont pas bourguignons.

Pourquoi aller chercher des produits à Marseille ou en Bretagne quand on les ici, en Côte d'Or - David Nogueira, gérant de la boulangerie Pimousse

Mais pour lui, c'est un bon moyen de mettre en avant la production locale, "pourquoi aller chercher des produits à Marseille ou en Bretagne quand on les ici, en Côte d'Or", poursuit David Nogueira. Parmi ces produits, ceux de la meunerie Nicot, basée à Chagny en Saone-et-Loire, mais qui possède des sites en Côte d'Or.

Un système qui vaut non seulement pour la production du pain, des viennoiseries mais aussi des autres produits de la boulangerie.

Un moyen de valoriser les circuits courts

Cette appellation est un moyen, pour Nicolas Villot de la meunerie Nicot, de favoriser l'économie locale. "Particulièrement après la crise du Covid-19, où beaucoup de clients nous ont fait remonter cette envie de consommer des produits faits chez nous."